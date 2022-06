Des avocats new-yorkais plaideront coupables dans l'affaire du cocktail Molotov ; des peines plus courtes sont à prévoir

Urooj Rahman et Colinford Mattis avaient plaidé coupable en octobre dernier de possession d'un engin destructeur et ont exprimé des regrets, mais ont combattu les efforts des procureurs fédéraux pour les étiqueter comme terroristes, ce qui a plus que doublé leurs peines potentielles à 10 ans.

En vertu des accords révisés, les accusés devaient être inculpés de complot d'utilisation d'explosifs et de possession d'un engin explosif, les procureurs recommandant des peines de 18 à 24 mois. Cette accusation est passible d'une peine maximale de cinq ans.

Lors des manifestations de mai 2020 à Brooklyn après qu'un policier blanc de Minneapolis ait assassiné Floyd, qui était noir, Rahman a jeté une bouteille remplie d'essence à travers la fenêtre déjà brisée de la voiture de police et s'est enfui dans un minivan conduit par Mattis, selon les procureurs.

Ils risquaient à l'origine jusqu'à 45 ans de prison sous l'administration du président Donald Trump, qui a mis l'accent sur des politiques de lutte contre la criminalité.

Les procureurs ont proposé des accords de plaidoyer après que Joe Biden, le successeur de Trump, se soit engagé à réformer le système de justice pénale et à s'attaquer au racisme systémique.

Dans un document déposé au tribunal le mois dernier, les procureurs ont déclaré que les peines de 18 à 24 mois reflétaient "la nature et les circonstances du délit ainsi que les antécédents et les caractéristiques personnelles de ces accusés."

Rahman a représenté des locataires dans le Bronx en tant qu'avocat d'intérêt public. Mattis travaillait comme associé au cabinet d'avocats Pryor Cashman, mais a été mis au chômage technique en avril 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Le cabinet l'a suspendu après son arrestation. Elle et lui ont reconnu qu'ils seront probablement radiés du barreau.

Ils devaient plaider pour les nouvelles accusations devant le juge de district américain Brian Cogan à Brooklyn à 14h45 EDT (1845 GMT).