Des bandits tuent 32 personnes dans l'État de Kaduna au Nigeria

Les gangs armés sévissent dans le nord-ouest du Nigeria où ils commettent des vols ou des enlèvements contre rançon, et la violence s'étend de plus en plus à d'autres régions.

Les attaquants ont frappé les villages de Dogon Noma, Ungwan Sarki et Ungwan Maikori, indique le communiqué du ministère de la sécurité intérieure et des affaires intérieures de l'État.

"Un hélicoptère de l'armée de l'air ... dépêché sur place, avait auparavant balayé les deux premiers endroits et aperçu des maisons brûlées et des propriétés en feu", ajoute le communiqué.

"L'hélicoptère a intercepté les bandits au dernier endroit (Ungwan Maikori) et les a engagés alors qu'ils battaient en retraite, avant l'arrivée des troupes terrestres."

Fin mars, des bandits ont fait exploser un train entre Kaduna, la capitale de l'État, et Abuja, la capitale nationale, tuant huit passagers, en blessant 26 et retenant les autres pour obtenir une rançon.