Des banquiers et des chefs d'entreprise affirment que la démocratie brésilienne est en "grave danger".

Le manifeste, signé par quelque 3 000 personnalités brésiliennes, ne mentionne pas le nom de Bolsonaro, mais aborde clairement la situation qu'il a provoquée en remettant en question le système de vote avant l'élection du 2 octobre et en attaquant les juges de la Cour suprême qui supervisent les élections au Brésil.

Leur lettre faisait référence à des "attaques infondées" sur le système de vote, qui, selon Bolsonaro, est vulnérable à la fraude, et à des "insinuations" selon lesquelles les résultats des élections ne seront pas respectés.

Elle a été signée par Roberto Setubal, président d'Itau Unibanco, Walter Schalka, directeur général de la multinationale de la pâte et du papier Suzano Papel e Celulose SA, Guilherme Leal, coprésident du fabricant de cosmétiques Natura & Co, entre autres chefs d'entreprise.

L'ancien président de la banque centrale Arminio Fraga et l'ancien ministre des finances Pedro Malan ont également signé, tout comme six anciens juges de la Cour suprême du Brésil et le chanteur populaire Chico Buarque.

Bolsonaro, qui talonne l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva dans les sondages, a fréquemment critiqué le système de vote et proposé que les forces armées soient impliquées dans le décompte des voix.

Il a appelé à des manifestations le 7 septembre pour soutenir ses allégations, moins d'un mois avant le jour de l'élection, ce qui fait craindre qu'il refuse d'accepter sa défaite et pourrait tenter de déclencher un coup d'État ou encourager une foule de partisans à descendre dans la rue.

"Nous devrions maintenant être à l'apogée de la démocratie, avec différents projets politiques rivalisant pour convaincre les électeurs quelle est la meilleure direction à prendre pour le pays dans les prochaines années", indique le manifeste.

"Au lieu de cela, nous sommes confrontés à un moment d'immense danger pour nos institutions démocratiques et à des insinuations de mépris du résultat des élections", indique la lettre.

Les signataires ont déclaré que le système de vote électronique du Brésil a été un exemple pour le monde, en assurant l'élection des partis alternatifs au pouvoir de manière sûre et fiable.

"Dans le Brésil d'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les reculs autoritaires", indique la lettre, rappelant la dictature et la torture dont le Brésil a souffert dans le passé sous le régime militaire.

Le chef de cabinet de Bolsonaro, Ciro Nogueira, réagissant à la proclamation, a déclaré sur Twitter que les banquiers étaient mécontents du président parce qu'il avait établi l'indépendance de la banque centrale et que les banques avaient perdu plus de 30 milliards de réais (5,6 milliards de dollars) en frais de transaction en raison d'un nouveau système de paiements électroniques.

(1 $ = 5,3511 reais)