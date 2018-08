Des bateaux de pêche palestiniens défient le blocus de Gaza

GAZA, 11 août (Reuters) - Une vingtaine de bateaux de pêche palestiniens ont défié le blocus de la bande de Gaza par l'armée israélienne samedi, entraînant des tirs de semonce des navires de guerre positionnés au large de l'enclave, ont annoncé les organisateurs de la flottille.

Une porte-parole de l'armée israélienne a indiqué que la marine avait averti verbalement les bateaux palestiniens avant de tirer en l'air.

L'incident n'a pas fait de blessé, a fait savoir le ministère de la Santé de Gaza.

Israël justifie le blocus maritime de l'enclave par la nécessité d'empêcher l'acheminement d'armes destinées aux groupes armés palestiniens, dont le Hamas.

Les frontières terrestres de la bande de Gaza, où vient deux millions de personnes, sont étroitement contrôlées par Israël et l'Egypte au Sud.

L'Egypte et les Nations unies s'efforcent de négocier un cessez-le-feu durable entre Israël et le Hamas alors que 161 Palestiniens et un Israélien ont été tués depuis le 30 mars.

Un des organisateurs de la flottille, Adham Abou Selmeya, a expliqué à Reuters que cette initiative visait à rappeler qu'un des enjeux d'une trêve durable est la levée du blocus qui étouffe la bande de Gaza.

(Nidal al-Mughrabi Tangi Salaün pour le service français)