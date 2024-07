Le Japon a mis en circulation mercredi ses premiers nouveaux billets de banque depuis 20 ans. Ils comportent des portraits en trois dimensions des fondateurs d'institutions financières et d'établissements d'enseignement pour femmes, dans le but de contrer les contrefacteurs.

Les billets utilisent des motifs imprimés pour générer des hologrammes des portraits orientés dans différentes directions, en fonction de l'angle de vue, grâce à une technologie que l'Imprimerie nationale du Japon affirme être la première au monde pour la monnaie fiduciaire.

"Les visages de ceux qui représentent le capitalisme japonais, l'émancipation des femmes et l'innovation technologique figurent sur les nouveaux billets", a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida lors d'une cérémonie.

Cette mesure intervient au moment où l'économie entre dans une phase de croissance pour la première fois depuis trois décennies, a-t-il ajouté.

Bien que les billets existants continuent d'être utilisés, les gares, les parkings et les magasins de ramen se démènent pour moderniser les machines de paiement, le gouvernement incitant les consommateurs et les entreprises à utiliser moins d'argent liquide dans le cadre de sa tentative de numérisation de l'économie.

Le nouveau billet de 10 000 yens (62 dollars) représente Eiichi Shibusawa (1840-1931), le fondateur de la première banque et de la première bourse, souvent appelé "le père du capitalisme japonais".

Le nouveau billet de 5 000 yens représente l'éducatrice Umeko Tsuda (1864-1929), qui a fondé l'une des premières universités féminines du Japon, tandis que le billet de 1 000 yens met en scène un pionnier de la médecine, Shibasaburo Kitasato (1853-1931).

Les autorités monétaires prévoient d'imprimer environ 7,5 milliards de nouveaux billets d'ici la fin de l'année fiscale en cours. Ils viendront s'ajouter aux 18,5 milliards de billets d'une valeur de 125 000 milliards de yens déjà en circulation en décembre 2023.

"L'argent liquide est un moyen de paiement sûr qui peut être utilisé par n'importe qui, n'importe où et à n'importe quel moment, et il continuera à jouer un rôle important malgré les alternatives, a déclaré Kazuo Ueda, le gouverneur de la Banque du Japon.

La banque centrale a mené des expériences sur les monnaies numériques, mais le gouvernement n'a pris aucune décision quant à l'émission d'un yen numérique.

PAS D'IMPACT SUR LES VENTES

Le premier renouvellement de la monnaie fiduciaire depuis 2004 a incité les entreprises à moderniser leurs machines de paiement pour les clients qui aiment l'argent liquide.

Les paiements sans numéraire au Japon ont presque triplé au cours de la dernière décennie pour représenter 39 % des dépenses de consommation en 2023, mais ils sont encore en retard par rapport à leurs homologues mondiaux et devraient atteindre 80 % pour stimuler la productivité, selon le gouvernement.

Environ 90 % des guichets automatiques bancaires, des distributeurs de billets de train et des caisses enregistreuses des commerces de détail sont prêts pour les nouvelles factures, mais seulement la moitié des distributeurs de billets de restaurant et de parking, selon l'Association japonaise des fabricants de distributeurs automatiques.

Près de 80 % des 2,2 millions de distributeurs automatiques de boissons du pays doivent également être modernisés.

"Il faudra peut-être attendre la fin de l'année pour réagir à cette situation", a déclaré Takemori Kawanami, un cadre de la société Elcom, spécialisée dans les distributeurs automatiques de billets. "C'est trop lent, mais nous manquons de composants", a-t-il ajouté, alors que les commandes de modernisation des clients ont dépassé les attentes.

De nombreux établissements japonais de restauration rapide, tels que les magasins de ramen et de bols de bœuf, utilisent des distributeurs automatiques de billets pour réduire leurs coûts de main-d'œuvre, mais certains petits commerçants qui luttent contre l'inflation sont mécontents de l'investissement supplémentaire qu'impliquent les nouvelles factures.

"Le remplacement des machines n'a pas d'impact sur les ventes, donc c'est seulement négatif pour nous, en plus de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et des ingrédients", a déclaré Shintaro Sekiguchi, qui a dépensé environ 600 000 yens pour des machines à billets dans trois magasins de ramen qu'il dirige à Tokyo. (1 $ = 161,6500 yens) (Reportage d'Irene Wang ; Reportage complémentaire de Takahiko Wada ; Rédaction de Kantaro Komiya ; Montage de Clarence Fernandez et Stephen Coates)