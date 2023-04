AMSTERDAM, 4 avril (Reuters) - Un train transportant au moins une cinquantaine de passagers aux Pays-Bas a déraillé mardi après avoir percuté du matériel de construction présent sur la voie, ont déclaré les services de secours, indiquant que plusieurs personnes étaient "grièvement blessées".

D'après l'agence de presse ANP, selon laquelle le wagon de tête s'est écrasé dans un champ après l'accident, un incendie s'est déclaré dans au moins un des wagons à l'arrière du train.

Les services de secours s'affairaient sur le lieu de l'accident, près du village de Voorschoten situé entre La Haye et Leyde.

Les liaisons ferroviaires entre Leyde et certaines gares de La Haye ont été suspendues à cause de l'accident, a fait savoir via Twitter la compagnie ferroviaire nationale. (Reportage Anthony Deutsch à Amsterdam, Akriti Sharma à Bangalore; version française Jean Terzian)