Des bons pour soutenir les vignerons vaudois

Lausanne (awp/ats) - L'Office des vins vaudois (OVV) remet en vente 2000 bons à faire valoir chez les vignerons du canton. Déjà menée l'automne dernier, l'opération vise à soutenir un secteur fortement touché par la crise du coronavirus.

Les bons sont vendus au prix de 80 et 40 francs suisses pour des valeurs de respectivement 100 et 50 francs suisses. La vente démarre lundi à 17h00 sur internet et les bons seront valables jusqu'au 31 août.

"La vente de vins vaudois, considérés comme un 'besoin essentiel', est fort heureusement autorisée. L'occasion parfaite de consommer local en attendant les réouvertures", écrit l'OVV dans son communiqué.