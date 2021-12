Des bulles d'actifs ? Le champagne surpasse la Big Tech et le bitcoin en 2021

Les plateformes en ligne qui permettent d'échanger des millésimes de vins, de champagnes et de spiritueux souhaités, un peu comme des actions ou des devises, ont connu une activité record et des mouvements de prix fulgurants cette année.

Les données de LiveTrade, qui gère le "Bordeaux Index" des boissons, montrent que le champagne a représenté 15 des 20 plus fortes hausses de prix sur la plateforme en 2021.

La charge a été menée par le millésime 2002 de Salon le Mesnil, décrit par son producteur comme "captivant comme une épée de samouraï". Sa valeur a bondi de plus de 80 % en 2021, tant sur LiveTrade que sur une autre plateforme de vins, Liv-ex, et il se vend actuellement à environ 11 700 livres la bouteille (15 700 dollars).

Cette hausse est supérieure à celle de 75 % du bitcoin et près de cinq fois supérieure à celle de 18 % de l'indice NYFANG+TM (Facebook, Amazon, Netflix, Google, Tesla et Microsoft), qui a alimenté la hausse des marchés boursiers mondiaux ces derniers temps.

Le Comtes de Champagne 2006 de Taittinger a également fait des étincelles, tout comme les millésimes 2002 et 1996 de Krug, avec des hausses de prix de plus de 70 %, tandis que le Krug 2000, le Bollinger La Grande Année 2007, le Cristal Rosé 2008 et le Dom Pérignon P2 2002 ont connu des hausses de 54 % à 55 %.

Le PDG de LiveTrade, Matthew O'Connell, a déclaré que plusieurs facteurs avaient alimenté un boom dans le commerce des vins fins cette année - "des taux d'intérêt bas et des niveaux élevés d'épargne accumulés par les riches pendant les nombreux blocages mondiaux, à un intérêt croissant pour les biens durables face aux pressions inflationnistes croissantes".

Le champagne a bénéficié en début d'année de l'exemption des droits de douane américains de 25 % imposés aux vins européens par l'administration américaine de Donald Trump, qui ont ensuite été suspendus peu après l'arrivée de Joe Biden au pouvoir.

Les champagnes 2012 et 2013 de Cristal ont été les bouteilles les plus échangées de l'année dans l'ensemble, a indiqué LiveTrade, suivis du vin fin leader, le Lafite Rothschild 2014 à 6 450 bouteilles.

Les excellents résultats de la marque de bordeaux ont été obtenus grâce aux millésimes "off", normalement moins convoités, à savoir 2011, 2012, 2014 et 2017, qui ont tous connu une croissance des ventes de plus de 25 %.

Un nombre record de 220 000 bouteilles ont été échangées cette année sur LiveTrade, à un prix moyen d'environ 230 livres (308,50 dollars) la bouteille. Un dixième de toutes les bouteilles échangées ont vu leur prix augmenter de plus de 30 %.

L'indice Champagne 50 a été le sous-indice le plus performant du Liv-ex Fine Wine 1000, avec une hausse de 33,8 % depuis le début de l'année.

(1 $ = 0,7455 livre)