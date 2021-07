Des bulles, des bulles partout : Jeremy Grantham sur l'effondrement à venir

Sauf pour Jeremy Grantham.

Le président du conseil d'administration du célèbre gestionnaire d'actifs GMO est un bubble-ologiste certifié, fasciné par la façon dont les bulles émergent et par leur raison d'être. Jeremy Grantham étudie les bulles classiques, comme celle de 1929, mais, à l'âge de quatre-vingts ans, il a également vécu (et appelé) de nombreux booms et bustes modernes, notamment le naufrage des dot-com en 2000, le pic du marché haussier en 2008 et le creux du marché baissier en 2009.

Au cas où vous ne sauriez pas où cela nous mène : Il dit que nous sommes dans une bulle en ce moment.

En janvier, Grantham a écrit une lettre aux investisseurs, "Waiting For the Last Dance", sur le gonflement d'une bulle qui "pourrait bien être l'événement le plus important de votre vie d'investisseur".

Six mois plus tard, le marché boursier commence à montrer quelques fissures. Grantham a parlé avec Reuters de ce moment de l'histoire du marché.

Q : Lorsque votre lettre d'avertissement a été publiée, quelle a été la réaction ?

R : J'ai eu beaucoup de réactions négatives. Des vagues de fanatiques du bitcoin m'ont attaqué de toutes les manières possibles. Ils ont dit que mes oreilles étaient trop grandes et que je devais être enfermé dans une maison de retraite.

Q : Si nous étions déjà dans une bulle à l'époque, où en sommes-nous aujourd'hui ?

R : Les bulles sont incroyablement faciles à voir ; il est plus difficile de savoir quand l'effondrement aura lieu. On le voit lorsque les marchés font la une des journaux au lieu des pages financières, lorsque les nouvelles sont pleines d'histoires de gens qui se font escroquer, lorsque de nouvelles pièces sont créées chaque mois. L'ampleur de ces phénomènes est tellement plus grande qu'en 1929 ou en 2000.

Q : Quel est votre point de vue sur la valorisation des actions aujourd'hui ?

R : Si l'on considère la plupart des mesures, le marché est plus cher qu'en 2000, qui était plus cher que tout ce qui l'a précédé.

Mon indicateur préféré est le ratio prix/ventes : Ce que l'on constate, c'est que même les parties les moins chères du marché sont beaucoup plus chères qu'en 2000.

Q : Qu'est-ce qui pourrait mettre un terme à cette bulle ?

R : Les marchés atteignent leur sommet lorsque vous êtes aussi heureux que possible et qu'une économie quasi parfaite est extrapolée dans un avenir indéfini. Mais au coin de la rue se cachent des problèmes sérieux comme les taux d'intérêt, l'inflation, les prix du travail et des matières premières. Tous ces éléments commencent à être moins optimistes qu'il y a seulement une ou deux semaines.

Q : Combien de temps avant un effondrement ?

R : La crise pourrait prendre quelques mois de plus et, en fait, je l'espère, car cela nous donnera l'occasion d'avertir davantage de personnes. Il est probable que cela se prolonge jusqu'à l'automne : Les mesures de relance, la reprise économique et les vaccins ont tous permis à cette situation de durer quelques mois de plus que ce que j'avais initialement prévu.

Ce qui pique la bulle pourrait être un problème de virus, un problème d'inflation ou la catégorie la plus importante de toutes, à savoir tout ce qui est inattendu. Une vingtaine de choses différentes auxquelles vous n'aviez même pas pensé vont surgir, et vous n'aviez aucune idée de leur existence.

Q : A quoi pourrait ressembler un buste ?

R : Il y aura un énorme effet de richesse négatif, plus important que jamais, comparé à toutes les autres bulles précédentes. C'est la première fois que nous avons une bulle dans autant de domaines différents - taux d'intérêt, actions, logement, matières premières non énergétiques. En montant, elle nous a donné à tous un effet de richesse positif, et en descendant, elle va se rétracter, douloureusement.

Q : Y a-t-il des classes d'actifs qui sont relativement attractives ?

R : Vous pouvez toujours détenir des liquidités ou faire ce que font les institutions, c'est-à-dire investir massivement dans les classes d'actifs les moins mauvaises. Les moins surévaluées sont les valeurs de rendement et les marchés émergents. Ce sont les deux arbitrages. Avec les valeurs de rendement et les marchés émergents, vous devriez obtenir un rendement positif au cours des dix prochaines années.

Q : Il est difficile d'être baissier en ce moment ?

R : Pas pour moi, car je n'ai plus de risque de carrière. Mais toutes les grandes entreprises ont beaucoup de risques : Elles facilitent une bulle jusqu'à ce qu'elle éclate, puis elles changent de discours aussi vite qu'elles le peuvent et gagnent de l'argent sur la baisse.

Mais cette bulle est réelle, et tout le monde peut la voir. C'est aussi évident que le nez sur votre visage.