Des candidats au vaccin contre Ebola arrivent en Ouganda pour des essais

La semaine dernière, l'Ouganda a déclaré qu'il avait fait sortir de l'hôpital son dernier patient atteint d'Ebola, suscitant l'espoir de la fin de l'épidémie de la fièvre hémorragique mortelle déclarée le 20 septembre.

Le porte-parole du ministère de la santé, Emmanuel Ainebyoona, a déclaré que les candidats vaccins étaient arrivés, et a ajouté que le ministre de la santé devrait annoncer la date de début des essais plus tard dans la journée de jeudi.

Il n'existe actuellement aucun vaccin homologué contre la souche soudanaise du virus qui a provoqué les infections en Ouganda, bien qu'il y ait plusieurs vaccins candidats qui semblent pouvoir être évalués, selon l'Organisation mondiale de la santé.

L'OMS a déclaré qu'elle enverrait trois candidats vaccins en Ouganda pour qu'ils soient utilisés dans un essai, l'un par l'Université d'Oxford et le Serum Institute of India, un autre par le Sabin Vaccine Institute et un troisième par Merck & Co Inc.

Les vaccins existants combattent la souche Zaïre, plus courante, qui s'est propagée lors des récentes épidémies en République démocratique du Congo voisine.

Ebola provoque des vomissements, des diarrhées et des saignements de tous les orifices du corps, et se propage par contact avec les fluides corporels des personnes infectées.

Les responsables de la santé ont précédemment déclaré que tout était en place pour que les essais puissent commencer et qu'ils n'attendaient que l'arrivée des doses.