Trente-six autres Indonésiens évacués du Soudan sont arrivés chez eux dimanche à bord d'un second vol de la compagnie nationale Garuda Indonesia, a annoncé le ministère des affaires étrangères.

Le conflit entre l'armée soudanaise et un groupe paramilitaire appelé "Forces de soutien rapide" (RSF) a provoqué l'évacuation précipitée de diplomates et de citoyens étrangers par plusieurs pays, dont l'Indonésie, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

Un premier groupe d'Indonésiens évacués est rentré au pays vendredi, et un total de 748 citoyens ont été évacués du Soudan jusqu'à dimanche.

"Le gouvernement indonésien a également contribué à l'évacuation d'un certain nombre de citoyens étrangers", a déclaré le ministère des affaires étrangères dans un communiqué, sans préciser le nombre d'étrangers évacués par l'Indonésie.