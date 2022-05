Des centaines d'Ukrainiens défendant l'usine Azovstal se rendent à un sort incertain

Les forces russes ont pilonné Mariupol, un port majeur sur la mer d'Azov entre la Russie et la Crimée, à l'artillerie pendant des semaines. Après la guerre urbaine qui a suivi, la ville est un terrain vague.

Les civils et les combattants ukrainiens s'étaient retranchés dans Azovstal, une vaste usine de l'ère soviétique fondée sous Josef Staline et conçue avec un dédale de bunkers et de tunnels pour résister à une attaque nucléaire.

Le ministère russe de la défense a déclaré que 265 combattants s'étaient rendus, dont 51 étaient gravement blessés et seraient soignés à Novoazovsk, dans la région séparatiste de Donetsk soutenue par la Russie.

Cinq bus y ont emmené des combattants blessés tôt mardi, et dans la soirée, un témoin de Reuters en a vu sept autres, escortés par des véhicules blindés. Ils ont amené d'autres combattants d'Azovstal à une prison récemment rouverte à Olenivka, près de la capitale régionale Donetsk.

Les occupants n'étaient pas visiblement blessés. L'un d'eux portait un tatouage proéminent sur le cou représentant le symbole du trident national ukrainien.

Le commandement militaire ukrainien avait déclaré aux premières heures qu'il mettait fin à la mission de défense de l'usine, menée par le régiment Azov, qui avait auparavant insisté sur le fait qu'il ne se rendrait pas et lancé un appel à Kiev pour organiser une extraction.

"Parce que Marioupol a attiré les forces de la Fédération de Russie pendant 82 jours, l'opération visant à s'emparer de l'est et du sud (de l'Ukraine) a été retardée. Cela a changé le cours de la guerre", a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak.

Il n'était pas clair ce qui allait arriver aux combattants.

Moscou a dépeint le Régiment d'Azov comme l'un des principaux responsables du prétendu nationalisme anti-russe radical, voire du nazisme, dont il dit devoir protéger les russophones d'Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le président Vladimir Poutine avait garanti que les combattants qui se rendaient seraient traités "conformément aux normes internationales".

ACCUSATIONS

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré dans une vidéo qu'"une procédure d'échange aura lieu pour leur retour chez eux".

Mais Vyacheslav Volodin, président de la Douma d'État, la chambre basse de la Russie, a déclaré : "Les criminels nazis ne devraient pas être échangés".

L'agence de presse TASS a déclaré que les enquêteurs fédéraux russes interrogeraient les soldats dans le cadre d'une enquête sur ce que Moscou appelle "les crimes du régime ukrainien".

Et l'ambassadeur adjoint russe aux Nations unies, Dmitry Polyansky, a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'accord, en tweetant : "Je ne savais pas que l'anglais avait tant de façons d'exprimer un seul message : les #Azovnazis se sont rendus sans condition".

Les civils évacués plus tôt avaient parlé de conditions désespérées dans les bunkers, et certains combattants avaient enduré d'horribles blessures de combat avec une assistance médicale minimale.

Le régiment Azov a été formé en 2014 en tant que milice volontaire d'extrême droite pour combattre les séparatistes soutenus par la Russie qui avaient pris le contrôle de certaines parties du Donbas - le cœur industriel largement russophone de l'est de l'Ukraine où la Russie dit vouloir mettre fin à la domination ukrainienne.

Le régiment nie être fasciste, raciste ou néo-nazi, et l'Ukraine affirme qu'il a été réformé loin de ses origines nationalistes radicales pour être intégré à la Garde nationale.

Kiev nie également que les russophones aient été persécutés en Ukraine, et affirme que l'allégation selon laquelle elle aurait un programme fasciste, répétée quotidiennement sur les médias russes, est un prétexte sans fondement pour une guerre d'agression russe.

Le bureau du procureur général de Russie a demandé à la Cour suprême de classer le régiment comme une "organisation terroriste", a rapporté l'agence de presse Interfax, citant le site Web du ministère de la Justice.

Le législateur Leonid Slutsky, l'un des négociateurs de la Russie dans les pourparlers avec l'Ukraine, a qualifié les combattants évacués d'"animaux à forme humaine" et a déclaré qu'ils devraient recevoir la peine de mort.

"Ils ne méritent pas de vivre après les crimes monstrueux contre l'humanité qu'ils ont commis et qui sont commis en permanence contre nos prisonniers", a-t-il déclaré.