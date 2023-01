Des centaines de camions encombrent la région agricole de Bolivie alors que les blocages affectent les affaires

Les protestations se sont emparées de la région des plaines depuis l'arrestation, le 28 décembre, du dirigeant local de droite Luis Camacho, accusé de "terrorisme" lié à un prétendu coup d'État de 2019 contre le président d'alors, Evo Morales.

Les manifestants qui réclament la libération de Camacho ont bloqué les autoroutes sortant de la région avec des pneus, des branches et des pierres, laissant de longues files de circulation à l'arrêt, a constaté Reuters. Les blocages menacent les livraisons de céréales et de nourriture dans tout le pays.

"Je suis bloqué ici depuis dimanche soir, dans de mauvaises conditions météorologiques supportant la pluie et la chaleur", a déclaré à Reuters le chauffeur de camion bolivien Alexander Cejas, 40 ans.

"Nous ne sommes membres d'aucun parti politique. Mais le transport lourd est celui qui paie toute la vaisselle cassée."

Les camionneurs et les chefs d'entreprise de la région, bastion de l'opposition conservatrice au gouvernement socialiste de Luis Arce, ont déclaré que les protestations faisaient mal et ont appelé à l'ordre.

"La population est bouleversée par l'emprisonnement d'un gouverneur de droite et veut sa liberté, mais nous payons et souffrons de cette situation", a déclaré Luiz Hebert Godoy, un camionneur brésilien transportant du gaz bolivien.

Les dirigeants des plus grandes associations d'entreprises de Santa Cruz ont appelé les autorités nationales à se conformer à l'état de droit et à traiter la région "avec respect", mais ont également appelé les manifestants à lever les blocages.

"Si nous ne pouvons pas travailler parce que nous subissons toujours de nouvelles interruptions, des sièges, des grèves ou des blocages, nous perdons notre force", a déclaré Fernando Hurtado, président de la chambre industrielle de la région, Cainco, dans un message vidéo aux côtés d'autres chefs d'entreprise.

Une autre source au sein d'un groupe d'entreprises locales a déclaré qu'il serait difficile pour la région de maintenir de longues protestations et des blocages de routes, beaucoup étant encore sous le coup d'une longue grève en octobre et novembre derniers.

"Personne ne peut se permettre de souffrir davantage", a déclaré la personne.

Dans la ville de Santa Cruz, les manifestants se sont affrontés chaque nuit dans les rues, brûlant des voitures et des pneus et déchargeant des feux d'artifice. D'autres ont organisé des marches pacifiques. La police a répondu en utilisant des gaz lacrymogènes. Des marches plus modestes ont eu lieu dans la ville des hauts plateaux de La Paz.

"Nous sommes un peuple pacifique, nous voulons la paix, nous voulons travailler dans des conditions normales", a déclaré Gabriela Arias, qui protestait pour la libération de Camacho lors d'une marche de femmes à Santa Cruz.

D'autres tiennent Camacho en partie responsable des événements de 2019, lorsque des manifestations meurtrières ont secoué le pays et ont finalement conduit à la démission de l'icône de gauche Morales. Camacho avait mené certaines des protestations en tant que leader civique local.

"Du sang a coulé en Bolivie. Cela ne peut pas rester impuni, nous devons obtenir justice. C'est pourquoi nous sommes ici", a déclaré Florencia Poma, manifestant contre Camacho à La Paz.