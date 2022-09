Plus de 560 opérateurs portuaires et ingénieurs de maintenance employés par la Mersey Docks and Harbour Company (MDHC) sont en grève à cause d'une proposition salariale équivalant à environ 8,3 %.

Peel Ports Group, qui possède MDHC, a déclaré que toutes les autres opérations de Liverpool ne sont pas affectées par la grève.

(1 $ = 0,8802 livre)