Des centaines de lycéens forment des chaînes humaines à Hong Kong

HONG KONG, 9 septembre (Reuters) - Des centaines de lycéens en uniforme scolaire, masques sur le visage, ont formé des chaînes humaines dans plusieurs quartiers de Hong Kong lundi afin d'afficher leur soutien au mouvement de contestation antigouvernemental.

Malgré la réouverture de stations de métro qui avaient été fermées dimanche par précaution, le climat demeurait tendu lundi matin dans le territoire semi-autonome après que les rassemblements organisés durant le week-end ont occasionné de nouveaux heurts entre forces de police et manifestants.

L'annonce par la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam du retrait du projet de loi sur l'extradition vers la Chine continentale, qui est à l'origine du mouvement, n'a pas calmé la contestation.

Les manifestations, qui ont débuté en mars dernier mais pris véritablement de l'ampleur en juin, se sont aujourd'hui étendues à d'autres revendications: enquête indépendante sur les violences policières, retrait du mot "émeute" utilisé par les autorités pour qualifier les manifestations, libération de tous les manifestants arrêtés, droit d'élire ses propres représentants.

En début de matinée lundi, avant que les cours ne commencent, des rangées de lycéens et d'anciens étudiants ont joint leurs mains en scandant des slogans d'encouragement à l'adresse des contestataires.

"Cette chaîne humaine est le meilleur exemple illustrant combien cette contestation est ancrée dans la société, si profondément ancrée qu'elle passe par les écoliers", a déclaré Alan Leong, ancien élève du lycée Wah Yan, dans le district de Kowloon.

"JEU MALSAIN"

Dans un éditorial publié lundi, le China Daily a déclaré que Hong Kong était une partie indissociable de la Chine et que tout forme de sécessionnisme serait "brisée".

Personne ne doit remettre ce lien en cause, "ni les manifestants, ni les puissances étrangères qui jouent un jeu malsain", écrit le journal, voix officielle de Pékin en langue anglaise, dénonçant des "interférences" étrangères.

L'ancienne colonie britannique est menacée de récesion pour la première fois depuis dix ans.

Selon le secrétaire aux Finances de la ville, Paul Chan, le nombre de touristes a plongé de 40% entre août 2018 et août 2019, après une baisse de 5% en juillet.

Des milliers de manifestants ont défilé dimanche dans les rues de Hong Kong en réclamant l'aide du président américain Donald Trump afin que la région administrative spéciale soit "libérée".

Le militant pro-démocratie Joshua Wong est sorti lundi de garde à vue après avoir été arrêté pour avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle le mois dernier. Il avait alors été inculpé pour incitation et participation à un rassemblement non autorisé. (Jessie Pang, Anne Maria Roantree et Farah Master; Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)