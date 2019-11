Des centaines de manifestants pro-chinois se rassemblent à Hong Kong

(Actualisé avec apparition de militaires chinois dans les rues de Hong Kong pour des opérations de nettoyage, derniers paras)

HONG KONG, 16 novembre (Reuters) - Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi à Hong Kong pour dénoncer les manifestations antigouvernementales de plus en plus violentes dans la ville sous administration chinoise et apporter leur soutien aux forces de l'ordre, devenues une cible prioritaire des contestataires.

L'ancienne colonie britannique est agitée depuis plus de cinq mois par un mouvement de contestation dénonçant l'influence exercée par la Chine sur les affaires de la ville et réclamant le respect de principes démocratiques.

Les participants à ce mouvement dénoncent aussi des brutalités policières, que les forces de l'ordre démentent.

Agitant des drapeaux de la Chine et de Hong Kong, des manifestants se sont rassemblés samedi devant le Parlement local et le siège de la police. Certains ont brandi des pancartes affirmant "Policiers, nous sommes à vos côtés", tandis que d'autres scandaient "Soutenez la police".

Des rassemblements pro-chinois ont déjà eu lieu depuis le début du mouvement de contestation à Hong Kong mais ils ont réuni nettement moins de personnes que les manifestations hostiles au pouvoir chinois.

"Du plus profond de nos coeurs, nous pensons que c'est la bonne chose de soutenir la police dans son combat contre les émeutiers pour les citoyens de Hong Kong", a dit Kong, femme au foyer de 49 ans.

"Beaucoup de gens restent silencieux, par peur des émeutiers. Le moment est venu pour toutes les personnes qui restent silencieuses de se lever et de dire ça suffit."

La Chine dément toute ingérence dans les affaires de Hong Kong. Elle dit respecter le principe d'"un pays, deux systèmes" adopté lors de la rétrocession en 1997 mais a prévenu qu'elle ne tolérerait aucune tentative d'indépendance.

Le président chinois Xi Jinping, qui a réaffirmé le soutien de Pékin à Carrie Lam, présidente de l'exécutif local, a déclaré jeudi que la priorité à Hong Kong était de rétablir l'ordre.

Des militaires de l'Armée populaire de libération (APL) en shorts et t-shirts ont effectué samedi une apparition surprise pour aider les habitants à évacuer des débris de barricades de certaines rues de Hong Kong.

La présence de militaires chinois dans les rues, même pour des opérations de nettoyage près de leur caserne, pourrait alimenter la colère des contestataires.

L'exécutif de Hong Kong n'a pas sollicité cette aide de l'armée chinoise, qui a pris elle-même cette initiative, a affirmé un porte-parole du gouvernement local. (Sarah Wu, James Pomfret, Greg Torode, Twinnie Siu et Jessie Pang Bertrand Boucey pour le service français)