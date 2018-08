Des centaines de migrants évacués après des combats à Tripoli

TRIPOLI, 30 août (Reuters) - Des centaines de migrants ont été transférés vers un "endroit plus sûr", quittant des centres d'accueil du gouvernement où ils se trouvaient avoir été pris au piège lors d'affrontements entre milices rivales à Tripoli, la capitale libyenne, a-t-on appris de sources onusienne et humanitaire.

Au moins 27 personnes ont été tuées et 91 autres blessées, en grande partie des civils, depuis le début des combats lundi, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Les migrants se trouvaient dans deux centres gérés par le gouvernement et soutenus par l'Onu dans la zone d'Aïn Zara, dans le sud de Tripoli, ont dit des travailleurs humanitaires.

Dans un communiqué, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) indique qu'il a facilité le transport des migrants, "en coordination avec d'autres agences et la Direction libyenne de lutte contre la migration illégale (DCIM)".

Les migrants, pour la plupart des Erythréens, des Éthiopiens et des Somaliens, ont été placés dans un autre centre d'accueil loin des affrontements. Une autre partie des migrants attendaient encore de quitter Aïn Zara, a dit un responsable d'une autre agence internationale.

Selon Fayez al Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale, il y avait toujours jeudi des combats dans le sud de Tripoli, où les habitants sont coincés chez eux.

La Libye a plongé dans le chaos et des guerres entre milices après le soulèvement de 2011 qui a mis fin à la dictature de Mouammar Kadhafi.

Le GNA est le fruit d'un accord conclu fin 2015 sous l'égide des Nations unies pour stabiliser et unir le pays, mais il n'est soutenu que par une fraction des partis politiques et des milices. Son autorité est limitée et rejetée par les groupes de l'Est libyen rangés dans le camp du général Khalifa Haftar. (Ahmed Elumami, Hani Amara et Ulf Laessing; Arthur Connan pour le service français, édité par Tangi Salaün)