Des centaines de morts redoutés en Afrique australe après le cyclone Idai

(Bilan actualisé au Zimbabwe)

JOHANNESBURG, 18 mars (Reuters) - Le passage du cyclone Idai sur l'Afrique australe pourrait avoir fait un millier de morts dans le seul Mozambique, a annoncé lundi le président Filipe Nyusi à la radio.

Pour l'heure, le bilan officiel est de 84 décès confirmés. Mais le chef de l'Etat, qui a survolé les régions touchées, a indiqué à l'antenne de Radio Mocambique que la catastrophe était d'une ampleur "gigantesque".

Le cyclone Idai, le plus puissant survenu en Afrique australe depuis Eline en 2000, a également frappé le Zimbabwe et le Malawi.

La tempête a emporté maisons et ponts et provoqué des inondations et des coupures d'électricité. Les communications ont également été coupées dans certaines régions.

La ville portuaire de Beira, au Mozambique, a été particulièrement affectée. "L'ampleur des destructions y est énorme. Il semble que le secteur a été détruit à 90%", a rapporté Jamie LeSueur, qui dirige sur place l'équipe de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC). La ville compte 500.000 habitants.

Au Zimbabwe, où des pointes de vent à 170 km/h ont été enregistrées, le bilan officiel est de 98 décès confirmés et plus de 200 disparus. Mais, comme au Mozambique, les autorités s'attendent à ce qu'il s'alourdisse dans les prochaines heures.

Au Malawi, aucun bilan depuis l'arrivée du cyclone n'a été fourni.

En février 2000, le passage du cyclone Eline avait fait 350 morts et 650.000 sans-abri en Afrique australe. (Emma Rumney avec MacDonald Dzirutwe à Harare Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)