Des centaines de personnes évacuées dans le cadre de nouvelles inondations dans la province côtière d'Afrique du Sud

La province est toujours en train de restaurer les infrastructures endommagées et de faire des plans pour reloger les personnes déplacées après les inondations du mois dernier, qui ont été parmi les pires à avoir affecté la province du KwaZulu-Natal dans son histoire enregistrée. Les inondations d'avril ont fait 448 morts et 88 disparus, laissé plus de 6 800 personnes sans abri et endommagé plus de 25 milliards de rands (1,58 milliard de dollars) d'infrastructures.

La province avait reçu des avertissements précoces du service météorologique sud-africain, lui signalant de nouvelles précipitations disruptives samedi dans un certain nombre de villes, dont Durban, la plus touchée par les précédentes inondations.

"Jusqu'à présent, le plus grand impact est attendu le long de la côte et dans les parties nord-est du KwaZulu-Natal", a déclaré aux journalistes Sipho Hlomuka, membre du conseil exécutif pour le gouvernement coopératif et les affaires traditionnelles.

Il a déclaré qu'environ 250 personnes avaient été évacuées des centres de soins de Tongaat et Tehuise à Durban, y compris des villages de retraités, vers d'autres établissements. Une seule famille a été évacuée en raison de l'effondrement d'une habitation informelle.

"Ces fortes précipitations ont entraîné l'inondation des routes, des établissements humains et des dommages aux propriétés. Nous comprenons que certaines zones sont inaccessibles et sont devenues des îles à ce stade", a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils devaient encore recevoir un rapport complet sur l'impact des dernières fortes pluies.

Les pluies ont persisté dimanche dans certaines parties du KwaZulu-Natal, a déclaré le service météorologique d'Afrique du Sud, alors que le niveau d'alerte est resté au niveau le plus élevé et le plus sévère de 10.

Les scientifiques pensent que la côte sud-est de l'Afrique devient plus vulnérable aux violentes tempêtes et inondations, car les émissions humaines de gaz qui piègent la chaleur provoquent le réchauffement de l'océan Indien. Ils s'attendent à ce que cette tendance s'aggrave considérablement au cours des prochaines décennies.

(1 $ = 15,8332 rands)