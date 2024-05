Des centaines de personnes ont fui leurs villages dans une communauté rurale du nord-ouest du Nigeria après les attaques du week-end menées par des groupes armés, qui ont fait 10 morts et au moins 160 disparus, ont déclaré lundi un président du gouvernement local et deux habitants.

Un an après l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu, qui avait promis de mettre fin à l'insécurité généralisée, les enlèvements dans le nord-ouest du pays par des bandes armées réclamant des rançons sont devenus presque routiniers, les autorités semblant impuissantes à y mettre fin.

Des hommes armés à moto ont d'abord attaqué la communauté de Kuchi dans la zone de gouvernement local de Munya, dans l'État du Niger, vendredi soir, tuant cinq habitants et cinq chasseurs qui ont tenté de riposter, avant de kidnapper des dizaines de personnes, a déclaré le président local, Aminu Ajume.

Les hommes armés sont revenus dimanche soir et se sont emparés du bétail et de la nourriture et ont brûlé des magasins, forçant au moins 700 villageois à fuir vers les communautés voisines, a ajouté M. Ajume.

"À l'heure où je vous parle, Munya est une zone interdite. Ils ont enlevé 160 villageois, dont des femmes", a-t-il déclaré à Reuters par téléphone.

Les gangs d'enlèvement, connus localement sous le nom de bandits, et les membres d'une faction du groupe insurgé Boko Haram ont uni leurs forces pour lancer les attaques, a déclaré M. Ajume, sans fournir de preuves.

Boko Haram mène une insurrection dans le nord-est du pays depuis 2009, mais les autorités nigériennes ont déjà déclaré que sa plus petite faction avait des cellules dans l'État et avait mené quelques attaques.

Les porte-parole de la police et de l'armée de l'État du Niger n'ont pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

Maryam Abubakar, une habitante, a déclaré qu'elle s'était cachée dans les toilettes lorsqu'elle a entendu des coups de feu sporadiques vers 19h00 GMT vendredi et que des hommes armés ont fait irruption dans sa maison peu de temps après.

"Il pleuvait à ce moment-là. Les bandits sont entrés dans la maison, ont fouillé les pièces et la cuisine et ont emmené ma tante et ses deux enfants", a déclaré Mme Abubakar, ajoutant que les trois enfants étaient toujours portés disparus.

Musa Auwal était dans son magasin lorsque les bandits ont attaqué vendredi, mais il s'est caché dans un buisson voisin. Lorsqu'il est revenu le lendemain, son magasin avait été pillé. Il s'est donc réfugié chez des parents à 60 km de là.