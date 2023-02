Des centaines de personnes fuient les coups de feu à la périphérie de Goma, ville clé de l'est du Congo.

Des familles trimballant leurs affaires marchent le long d'un tronçon de route de 15 kilomètres (9 miles) reliant la ville de Sake à Goma, que le M23 a brièvement envahi lors de sa dernière grande insurrection en 2012.

"Nous avons entendu plusieurs coups de feu et même des tirs d'armes lourdes, puis on nous a dit que le M23 avait dépassé les FARDC (forces armées congolaises) pour entrer dans Sake. C'est pourquoi j'ai fui", a déclaré Jeremy Posho, portant sa fille de 11 ans.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement si les forces militaires à Sake avaient été débordées.

Deux porte-parole de l'armée congolaise et le M23 n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Selon Kivu Security Tracker, qui cartographie les troubles dans l'est du Congo, l'armée et le M23 s'affrontent au nord de Sake depuis lundi.

Le M23, dirigé par les Tutsis, a fait un retour en force l'année dernière après avoir été chassé au Rwanda et en Ouganda voisins en 2013. Les combats ont déraciné des dizaines de milliers de civils dans l'est rétif du Congo, malgré les efforts militaires pour repousser le M23.

Des batailles ont éclaté en novembre autour de Kibumba, une zone située à 20 kilomètres au nord de Goma que les rebelles étaient censés avoir quitté un mois plus tard dans le cadre d'un cessez-le-feu négocié par les dirigeants régionaux d'Afrique de l'Est.

Mais des preuves de mouvements du M23 dans des endroits d'où ils étaient censés se retirer, ainsi que des signes d'avancées dans d'autres zones, suggèrent que l'offensive se poursuit. Le groupe a démenti ces informations.

"J'ai fui parce que j'ai vu d'autres personnes partir", a déclaré à Reuters Ismail Muhima, un habitant de Sake, ajoutant qu'il avait également entendu des coups de feu. "Les FARDC ne nous disaient rien et les gens ont commencé à partir, c'est pourquoi j'ai également fui, car nous savons que l'ennemi est proche."