Des centaines de personnes fuient les inondations massives dans la capitale tchadienne

"J'ai conduit les enfants à l'école ce matin et à mon retour, notre maison était complètement inondée par les eaux de la rivière. Je ne sais pas quoi faire ni où mettre ma famille", a déclaré Thomas Ngueadoum, 31 ans.

Certaines victimes des inondations ont quitté leur maison à pied, portant leurs affaires sur la tête. Dans une zone, des femmes ont construit un camp d'urgence avec de fines branches de bois et des tissus pour abriter leur famille.

Les inondations ne sont pas rares pendant la saison des pluies du pays d'Afrique centrale, qui s'étend généralement de mai à octobre dans ses régions méridionales. Mais cette année, les pluies sont arrivées tôt et ont été les plus abondantes depuis des décennies, submergeant rapidement les canaux de drainage et les voies d'eau.