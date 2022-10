Matières premières : Des céréales ukrainiennes arrivent en Espagne par train

Madrid (awp/afp) - Un train chargé de céréales en provenance d'Ukraine est arrivé en Espagne dans le cadre d'un projet pilote visant à étudier la possibilité d'utiliser le transport ferroviaire lorsque les voies maritimes sont bloquées par le conflit avec la Russie, a annoncé le gouvernement espagnol samedi.

L'Ukraine est un grand producteur et exportateur mondial de céréales. La quasi-totalité de ses exportations sont traditionnellement réalisées depuis ses ports de la mer Noire.

Mais l'invasion du pays par la Russie fin février a gravement perturbé les exportations de céréales ukrainiennes, faisant grimper en flèche les prix des denrées alimentaires.

Dans le cadre d'un projet pilote visant à étudier la faisabilité de l'importation de céréales ukrainiennes par voie ferroviaire, un train de marchandises appartenant à l'opérateur ferroviaire public espagnol Renfe a quitté Madrid le 9 août pour la ville polonaise de Chelm, près de la frontière ukrainienne.

Le train, composé de 25 conteneurs mesurant chacun 12 mètres, a été chargé de 600 tonnes de céréales ukrainiennes, avant d'entamer le voyage retour de 2.400 kilomètres.

Il est arrivé à Barcelone jeudi soir après avoir fait escale à Lodz, dans le centre de la Pologne, et à Duisburg, dans l'ouest de l'Allemagne, a expliqué le ministère espagnol des Transports dans un communiqué.

"Ce projet nous permet d'analyser la faisabilité technique et économique du transport ferroviaire de céréales, en complément au mode maritime, à un moment marqué par la guerre en Ukraine", a souligné le ministère.

Il "a montré que, dans le contexte actuel, le transport ferroviaire de longue distance nécessite un grand effort de coordination entre les différents acteurs qui participent au processus", a-t-il ajouté.

Le 22 juillet, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord, soutenu par les Nations unies et négocié par la Turquie, pour lever le blocus naval de Moscou et libérer des millions de tonnes de céréales bloquées, contribuant ainsi à éviter une crise alimentaire mondiale.

Depuis lors, des dizaines de navires chargés de produits alimentaires agricoles ont quitté les ports ukrainiens de la mer Noire.

afp/rp