Des chercheurs canadiens étudient l'efficacité et la sécurité des vaccins contre la COVID-19 pendant la grossesse

MONTRÉAL, 19 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de son Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 (GTIC) et de son Groupe de référence sur la surveillance des vaccins (GRSV), investit environ 1,3 million de dollars dans deux équipes de recherche canadiennes afin d’évaluer plus en profondeur l'innocuité et l'efficacité du vaccin chez les personnes enceintes. Alors que les personnes enceintes ou allaitantes étaient exclues des essais cliniques initiaux des vaccins à ARNm et à vecteur viral contre la COVID-19, des données récentes du monde réel montrent que les vaccins à ARNm contre la COVID-19 sont sans danger pendant la grossesse. Il est toutefois nécessaire d’effectuer des recherches supplémentaires et une surveillance de la vaccination pour la COVID-19 parmi les populations enceintes et allaitantes. Les résultats seront communiqués régulièrement aux responsables de la santé publique afin d'aider à la prise de décision pour les programmes d'administration de vaccins contre la COVID-19 en cours au Canada. Les personnes de partout au Canada qui sont actuellement enceintes ou qui allaitent sont invitées à s'inscrire pour participer à l'étude COVERED sur les vaccins. Il n'est pas nécessaire que les participantes aient déjà reçu un vaccin contre la COVID-19, ni qu'elles aient l'intention de recevoir le vaccin. Pour participer aux volets liés au registre et au questionnaire, visitez le site : https://covered.med.ubc.ca/



Étude pancanadienne

Des chercheurs de Colombie-Britannique lancent un registre de vaccins contre la COVID-19 pour les personnes enceintes et allaitantes dans tout le Canada, appelé COVERED.

« Nous demandons aux personnes enceintes et allaitantes des 10 provinces et des trois territoires de s'inscrire au registre, puis elles seront invitées à remplir un questionnaire », explique la chercheuse principale de l’étude, Dre Deborah Money, professeure au département d'obstétrique et de gynécologie de l'Université de la Colombie-Britannique. « Grâce à ce registre et à ce questionnaire, nous pourrons surveiller l'innocuité des différents vaccins pour les personnes enceintes et allaitantes. Nous tenterons également de savoir si les vaccins sont plus efficaces – ou moins efficaces – dans ce groupe. Il est important que ces données soient mises à la disposition des personnes enceintes et allaitantes afin qu'elles puissent faire un choix éclairé quant au vaccin contre la COVID-19. »

Ce projet est mené en partenariat avec les activités de surveillance des vaccins à travers le Canada, y compris le Réseau canadien d’évaluation pour la sécurité des vaccins (CANVAS), une plateforme nationale qui évalue la sécurité des vaccins pendant la mise en œuvre des campagnes de vaccination à travers le Canada.

Étude Ontario

Cette deuxième étude reliera les renseignements provenant du registre Better Outcomes Registry & Network (BORN) Ontario, qui recueille des données sur chaque bébé né en Ontario, en plus d’être liée au registre de vaccination de la province du ministère de la Santé de l'Ontario (COVaxON).

« Nous surveillerons l’état de santé des mères et de leurs bébés, en comparant les personnes qui ont reçu un vaccin contre la COVID-19 pendant la grossesse, ou juste avant, avec celles qui ne l'ont pas reçu », explique la chercheuse principale de l’étude, Dre Deshayne Fell, scientifique à l'Institut de recherche du CHEO et professeure agrégée à l'Université d'Ottawa. « Nous évaluerons également l'efficacité de la vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse en examinant le nombre de personnes qui ont été infectées par le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. »

« Bien que les premières données probantes recueillies à ce jour sur la vaccination contre la COVID-19 chez les personnes enceintes n'aient pas identifié de problèmes de sécurité, il est extrêmement important de surveiller la santé de ces personnes et de leurs bébés après la vaccination contre la COVID-19 », déclare le Dr Scott Halperin, coprésident du GRSV et chercheur principal du Réseau canadien de recherche sur l'immunisation (RCRI). « Les résultats de cette étude contribueront à informer les personnes enceintes, leurs fournisseurs de soins et les décideurs en matière de santé publique ».

Au sujet du Groupe de référence sur la surveillance des vaccins

Le Groupe de référence sur la surveillance des vaccins (GRSV) finance la surveillance de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins COVID-19 au Canada. Il s’agit d’un consortium d’organisations canadiennes – l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation (RCRI), le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 (GTIC) – qui travaillent en collaboration pour mettre en commun leur expertise en matière de surveillance des vaccins. Le GRSV relève du président de l’ASPC et est financé par le secrétariat du GTIC. Il est coprésidé par les dirigeants du CCNI et du RCRI. Parmi ses responsabilités, le GRSV, par l’intermédiaire du Comité exécutif du GTIC, fait des recommandations à l’ASPC sur le financement d’équipes de recherche qui peuvent se pencher sur des aspects importants de la réponse immunitaire, de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 ayant une pertinence en matière de santé publique et en portant attention à tous les groupes prioritaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : https://www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/groupe-de-reference-sur-la-surveillance-des-vaccins-grsv/

Au sujet du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19

Le gouvernement du Canada a créé le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 à la fin avril 2020. Le Groupe de travail est supervisé par un groupe de direction composé de bénévoles qui comprend des scientifiques canadiens de premier plan et des experts provenant d’universités et d’établissements de soins de santé de partout au Canada, qui tentent de comprendre la nature de l’immunité associée au nouveau coronavirus responsable de la COVID-19. À cette fin, le GTIC finance de nombreuses études visant à déterminer l’étendue de l’infection par le CoV-2 du SRAS au Canada (dans la population générale ainsi que dans des communautés spécifiques et des populations prioritaires), à comprendre la nature de l’immunité après l’infection, à mettre au point des méthodes améliorées de test des anticorps et à aider à surveiller l’efficacité et l’innocuité des vaccins au fur et à mesure de leur déploiement dans tout le Canada. Le groupe de travail et son secrétariat travaillent en étroite collaboration avec toute une série de partenaires, notamment les gouvernements, les organismes de santé publique, les institutions, les organisations sanitaires, les équipes de recherche, les autres groupes de travail, et mobilise les collectivités et les parties prenantes. Plus récemment, le groupe a été invité à jouer un rôle majeur dans le soutien à la surveillance de l'efficacité et de la sécurité des vaccins. Notre objectif principal est de générer des données et des idées qui serviront de base aux interventions visant à ralentir et, à terme, à arrêter la propagation du SRAS-CoV-2 au Canada. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : https://www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/

