Des civils évacués de Mariupol, Pelosi rencontre l'Ukrainien Zelenskiy

La ville portuaire stratégique sur la mer d'Azov a subi le siège le plus destructeur de la guerre avec la Russie - qui en est à son troisième mois - et le pape François, dans une critique implicite de Moscou, a déclaré dimanche à des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre qu'elle avait été "barbarement bombardée".

"Pour la première fois, nous avons eu deux jours de cessez-le-feu sur ce territoire, et nous avons réussi à évacuer plus de 100 civils - des femmes, des enfants", a déclaré M. Zelenskiy dans une allocution vidéo nocturne.

Les premières personnes évacuées arriveront dans la ville de Zaporizhzhia, contrôlée par les Ukrainiens, lundi matin, a-t-il déclaré, après que l'ONU a confirmé qu'une "opération de passage sécurisé" était en cours.

Le vice-premier ministre ukrainien Iryna Vereshchuk a déclaré que des centaines de civils restaient piégés dans l'aciérie, un vaste complexe de l'ère soviétique doté d'un réseau de bunkers et de tunnels.

"La situation est devenue le signe d'une véritable catastrophe humanitaire, car les gens manquent d'eau, de nourriture et de médicaments", a déclaré Vereshchuk sur Telegram tard dimanche.

Des images filmées à l'intérieur de l'aciérie montrent des membres du régiment Azov aidant des civils à traverser les décombres et à monter dans un bus.

Un évacué plus âgé accompagné de jeunes enfants a déclaré que les survivants manquaient rapidement de nourriture.

"Les enfants ont toujours voulu manger. Vous savez, les adultes peuvent attendre", a-t-elle ajouté.

Plus de 50 civils sont arrivés dimanche dans un centre d'hébergement temporaire en territoire contrôlé par la Russie après s'être échappés de Mariupol, selon un photographe de Reuters.

Les civils sont arrivés en bus dans un convoi avec des véhicules militaires russes et de l'ONU au village de Bezimenne, à environ 30 km (18 miles) à l'est de Mariupol, où une rangée de tentes bleu clair avait été installée.

Un plan d'évacuation des civils des zones de la ville dévastée situées en dehors de l'aciérie a été reporté à lundi matin, a déclaré le conseil municipal de Mariupol.

JUSQU'À LA VICTOIRE

L'armée russe a tourné son attention vers le sud et l'est de l'Ukraine après avoir échoué à capturer Kiev au cours des premières semaines d'une guerre qui a rasé des villes, tué des milliers de civils et forcé plus de 5 millions de personnes à fuir le pays.

Alors que les combats s'étendent sur un large front dans le sud et l'est de l'Ukraine, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a promis que les États-Unis continueraient à soutenir l'Ukraine "jusqu'à ce que la victoire soit remportée" après avoir rencontré M. Zelenskiy lors d'une visite non annoncée à Kiev.

Des images publiées par M. Zelenskiy sur Twitter dimanche le montrent, flanqué d'une escorte armée et vêtu d'un treillis militaire, saluant une délégation du Congrès américain dirigée par Mme Pelosi devant son bureau présidentiel la veille.

"Nous sommes aux côtés de l'Ukraine jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Et nous sommes aux côtés de nos alliés de l'OTAN pour soutenir l'Ukraine", a déclaré Pelosi, le plus haut responsable américain à se rendre en Ukraine depuis l'invasion de la Russie le 24 février, lors d'un point de presse en Pologne dimanche.

M. Zelenskiy a qualifié de substantielles les quatre heures de discussions avec Mme Pelosi axées sur les livraisons d'armes américaines, ajoutant qu'il était reconnaissant à tous les partenaires de l'Ukraine qui rendent visite à Kiev dans un moment aussi difficile.

Le leader démocrate du Sénat américain, Chuck Schumer, a déclaré à New York qu'il ajouterait des dispositions à un plan d'aide à l'Ukraine de 33 milliards de dollars pour permettre aux États-Unis de saisir les actifs des oligarques russes et d'envoyer l'argent de leur vente directement à Kiev.

Moscou qualifie ses actions d'"opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la débarrasser du nationalisme anti-russe fomenté par l'Occident. L'Ukraine et l'Occident affirment que la Russie a lancé une guerre d'agression non provoquée.

Moscou fait pression pour obtenir le contrôle total de la région de Donbas, où les séparatistes soutenus par la Russie contrôlaient déjà des parties des provinces de Luhansk et Donetsk avant l'invasion.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou voulait uniquement garantir la sécurité des Ukrainiens pro-russes dans l'est et n'exigeait pas que Zelenskiy "se rende" comme condition à la paix.

"Nous exigeons qu'il donne l'ordre de libérer les civils et de mettre fin à la résistance. Notre objectif n'inclut pas un changement de régime en Ukraine", a déclaré M. Lavrov dans une interview publiée sur le site Internet de son ministère.

Deux explosions ont eu lieu aux premières heures de lundi à Belgorod, la région du sud de la Russie qui borde l'Ukraine, a écrit Vyacheslav Gladkov, le gouverneur de la région dans un message sur les médias sociaux. La cause des explosions n'était pas immédiatement claire et M. Gladkov a déclaré qu'il n'y avait pas de victimes ni de dégâts.

