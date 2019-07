Des civils tués par une frappe aérienne dans la province yéménite de Saada

ADEN, 29 juillet (Reuters) - Plus de dix civils, dont des enfants, ont été tués par une frappe aérienne qui a touché un marché situé dans la province de Saada, dans le nord du Yémen, a-t-on appris lundi de source médicale et auprès de médias proche du mouvement houthi.

Selon le directeur de l'hôpital local Al Jomhouri treize personnes ont été tuées et 23 autres ont été blessées par cette frappe aérienne attribuée à la coalition conduite par l'Arabie saoudite.

"Il y a deux enfants parmi les martyrs et 11 enfants parmi les blessés", a-t-il dit.

La chaîne de télévision Al Massira, contrôlée par les Houthis, parle quant à elle de "plus de dix civils morts".

