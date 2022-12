Des clients de FTX Suisse cherchent des réponses (presse)

Zurich (awp) - Des clients de l'entité helvétique de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX en faillite se sont regroupés, espérant que le cadre régulatoire de la Confédération permette de récupérer leurs fonds, selon L'Agefi.

Un groupe d'une cinquantaine de créanciers, qui auraient chacun placé entre quelques milliers de dollars et plus d'un million en actions tokenisées via FTX, s'est constitué en ligne pour tenter de récupérer leurs fonds auprès de la structure, en tablant sur de meilleures conditions générales que celles de l'entité des Bahamas, selon l'édition de vendredi.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX a déposé le bilan le 11 novembre. Son ex-patron Sam Bankman-Fried s'est dit mercredi "profondément désolé" après la faillite de la société, mais s'est défendu d'avoir commis une escroquerie.

Les investisseurs contactés par L'Agefi, majoritairement européens, mais aussi sud-américains et asiatiques, étaient "clients de Canco, une société basée à Pfäffikon dans le canton de Schwytz et depuis renommée... FTX Switzerland", d'après le journal. "Les véhicules d'investissement étaient prétendument garantis intégralement, c'est-à-dire qu'ils étaient conservés tels quels par le portail. C'est cette clause, ou du moins son potentiel respect, qui donne l'espoir à ces créanciers de revoir leurs titres un jour."

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a fait savoir "n'avoir décerné d'autorisation ni à FTX Switzerland ni à FTX EU (précédemment appelée Digital Assets), le siège européen du groupe déchu à Herisau, en Appenzell-Rhodes Extérieures". Le groupe s'est tourné vers le Bureau de médiateur agréé par l'Etat pour les prestataires de services financiers Finos, qui cherche "à voir qui sont les clients de FTX Switzerland et si ces derniers sont effectivement victimes d'un dommage financier. si c'est le cas, alors nous tenterons de trouver une solution".

Si la direction serait toujours en place (Martin Liebi, directeur de l'entité suisse et Jürg Bavaud, chef des finances de FTX Europe), la société est sous le coup de la procédure de faillite aux Etats-Unis. Une première audience est prévue le 13 décembre devant la commission des services financiers du Sénat américain.

ck/jh