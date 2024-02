De hauts fonctionnaires américains se rendront jeudi dans l'État du Michigan, terrain de bataille pour les élections de 2024, afin de rencontrer des dirigeants arabes-américains et musulmans qui reprochent au président Joe Biden de ne pas avoir appelé à un cessez-le-feu permanent dans les attaques d'Israël contre Gaza.

Parmi les personnalités présentes figurent l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Samantha Power, le directeur de l'engagement public de la Maison-Blanche, Steve Benjamin, et son adjoint, Jamie Citron, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche.

Parmi les autres responsables figurent Tom Perez, qui dirige le bureau des affaires intergouvernementales de la Maison-Blanche, son adjoint, Dan Koh, Jon Finer, principal conseiller adjoint à la sécurité nationale, et Mazen Basrawi, directeur des partenariats et de l'engagement mondial au Conseil de sécurité nationale, a précisé le responsable.

Ces réunions interviennent quelques semaines après que des responsables locaux du sud-est du Michigan ont refusé de rencontrer des responsables de la campagne de M. Biden, déclarant qu'ils ne s'engageraient avec les responsables politiques que sur la question de l'arrêt des attaques israéliennes contre Gaza et de l'acheminement de l'aide aux Palestiniens.

Mardi, plus de 30 élus du Michigan ont déclaré qu'ils voteraient "sans engagement" lors des primaires démocrates du 27 février pour protester contre la réaction de M. Biden à la guerre à Gaza, et d'autres ont déclaré qu'ils ne voteraient pas pour M. Biden en novembre.

Les responsables de l'administration affirment que ces réunions s'inscrivent dans le cadre de leur engagement continu avec les dirigeants communautaires et les élus depuis les attaques du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre. Ils ont déclaré qu'un cessez-le-feu général profiterait au Hamas, mais ont appelé à des arrêts de combat plus limités pour permettre la libération des otages pris par le Hamas et la distribution de l'aide aux habitants de la bande de Gaza.

Ahmad Chebbani, fondateur et président de la Chambre de commerce américano-arabe, a déclaré que les dirigeants de la communauté restaient sceptiques. "Ils auraient dû s'engager avec nous il y a plusieurs mois. Je pense que cette situation est irréversible. Vous ne pouvez pas vraiment dissimuler la mort de 30 000 personnes", a-t-il déclaré.

Israël a lancé son offensive militaire après que des militants de la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, eurent tué 1 200 personnes et pris 253 otages le 7 octobre. Le ministère de la santé de Gaza affirme qu'au moins 27 585 Palestiniens ont été tués et que des milliers d'autres sont probablement ensevelis sous les décombres. Il n'y a eu qu'une seule trêve jusqu'à présent, qui n'a duré qu'une semaine à la fin du mois de novembre.