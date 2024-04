Les combats ont fait rage samedi à la frontière orientale entre le Myanmar et la Thaïlande, selon des témoins, des médias et le gouvernement thaïlandais, forçant environ 200 civils à fuir alors que les rebelles s'efforcent de débusquer les troupes de la junte retranchées depuis des jours à un pont frontalier.

Le 11 avril, des résistants et des rebelles issus de minorités ethniques se sont emparés de la ville commerçante de Myawaddy, du côté birman de la frontière, portant un coup sévère à une armée bien équipée qui a du mal à gouverner et qui est maintenant confrontée à un test critique de sa crédibilité sur le champ de bataille.

Trois témoins des côtés thaïlandais et birman de la frontière ont déclaré avoir entendu des explosions et des tirs de mitrailleuses lourdes près d'un pont stratégique depuis la fin de la journée de vendredi et jusqu'au début de la journée de samedi.

Plusieurs médias thaïlandais ont déclaré qu'environ 200 personnes avaient franchi la frontière pour trouver un refuge temporaire en Thaïlande.

La chaîne de télévision thaïlandaise NBT a indiqué dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X que les forces de la résistance avaient utilisé des mitrailleuses de 40 millimètres et largué 20 bombes à partir de drones pour cibler environ 200 soldats de la junte qui avaient battu en retraite après un assaut coordonné des rebelles contre Myawaddy et les postes de l'armée depuis le 5 avril.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations et un porte-parole de la junte du Myanmar n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Le Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, a déclaré qu'il surveillait de près les troubles et que son pays était prêt à fournir une aide humanitaire si nécessaire.

"Je ne souhaite pas que de tels affrontements aient un impact sur l'intégrité territoriale de la Thaïlande et nous sommes prêts à protéger nos frontières et la sécurité de notre peuple", a-t-il déclaré sur X. Il n'a pas fait mention des réfugiés.

GRAND RECUL

L'armée du Myanmar est confrontée à son plus grand défi depuis qu'elle a pris le contrôle de l'ancienne colonie britannique en 1962. Elle est prise dans de multiples conflits de faible intensité et s'efforce de stabiliser une économie qui s'est effondrée depuis le coup d'État de 2021 contre le gouvernement de la lauréate du prix Nobel Aung San Suu Kyi.

Le pays est plongé dans une guerre civile opposant, d'une part, l'armée et, d'autre part, une alliance souple d'armées de minorités ethniques établies et un mouvement de résistance né de la répression sanglante des manifestations anti-coup d'État par la junte.

La prise de Myawaddy et des avant-postes de l'armée qui l'entourent constitue un revers important pour une junte accablée par les sanctions occidentales, la ville étant une source essentielle de recettes fiscales et un point de passage pour plus d'un milliard de dollars d'échanges commerciaux annuels à la frontière.

Le journal Khaosod a publié sur X une vidéo montrant des civils du Myanmar, dont beaucoup de femmes et d'enfants, rassemblés par des soldats thaïlandais à un point d'entrée en Thaïlande.

La Thaïlande a déclaré vendredi qu'aucun réfugié n'était entré dans le pays et qu'elle discutait avec les agences d'aide pour augmenter l'aide humanitaire aux civils du côté du Myanmar.