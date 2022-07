Des combats intenses et des bombardements généralisés dans la bataille pour Donetsk, selon des responsables ukrainiens.

Donetsk et Luhansk forment le Donbas, la partie orientale industrialisée de l'Ukraine qui a été le théâtre de la plus grande bataille en Europe depuis des générations. La Russie affirme vouloir arracher à l'Ukraine le contrôle de l'ensemble du Donbas au nom des séparatistes soutenus par Moscou dans deux républiques populaires autoproclamées.

Après que les forces russes ont pris dimanche le contrôle de Lysychansk, le dernier bastion de la résistance ukrainienne à Louhansk, les responsables ukrainiens ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à ce que Moscou concentre ses efforts en particulier sur les villes de Sloviansk et Kramatorsk à Donetsk.

De violents combats se déroulent à la lisière de la région de Louhansk, a déclaré son gouverneur Serhiy Gaidai à la télévision ukrainienne, affirmant que l'armée régulière et les forces de réserve russes y avaient été envoyées dans un effort apparent pour traverser la rivière Siverskiy Donets.

"Elles subissent des pertes assez lourdes", a déclaré Gaidai.

"Certains bataillons ont été déplacés là-bas pour compléter les effectifs dont ils ont besoin..... Ils n'emmènent pas tous leurs blessés avec eux. Les hôpitaux sont pleins à craquer, tout comme les morgues."

"Il y a encore beaucoup de bombardements dans les régions de Luhansk et de Donetsk. Ils bombardent tout sur leur passage".

Reuters n'a pas pu vérifier ses propos de manière indépendante.

Mardi, les forces russes ont frappé un marché et un quartier résidentiel à Sloviansk, tuant au moins deux personnes et en blessant sept, selon des responsables locaux.

Un journaliste de Reuters présent sur les lieux a vu de la fumée jaune s'échapper d'un magasin de fournitures automobiles et des flammes envahir des rangées d'étals de marché alors que les pompiers tentaient d'éteindre l'incendie.

Le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que Sloviansk et la ville voisine de Kramatorsk avaient subi de lourds bombardements pendant la nuit. "Il n'y a pas d'endroit sûr sans bombardements dans la région de Donetsk".

Le président russe Vladimir Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine le 24 février, la qualifiant d'"opération militaire spéciale" pour démilitariser le pays, éradiquer les nationalistes et protéger les russophones.

Kiev et l'Occident affirment que la Russie se livre à un accaparement de terres de style impérial, sans provocation, dans sa compatriote ex-république soviétique, et accusent Moscou de crimes de guerre.

UNE VILLE RUINÉE

Lysychansk, autrefois une ville de 100 000 habitants, est en ruines. Les bâtiments sont brûlés et troués par les obus, les voitures renversées et les rues jonchées de gravats, témoignant de la férocité de la bataille qu'elle a endurée.

Tatiana Glushenko, une habitante de Lysychansk âgée de 45 ans, a déclaré à Reuters que des personnes s'abritaient encore dans des sous-sols et des abris anti-bombes, notamment des enfants et des personnes âgées.

Glushenko a déclaré qu'elle ne pensait pas être en sécurité dans d'autres parties de l'Ukraine et qu'elle était donc restée à Lysychansk avec sa famille.

"Toute l'Ukraine est bombardée : l'Ukraine occidentale, l'Ukraine centrale, Dnipro, Kiev, partout. Nous avons donc décidé de ne pas risquer nos vies et de rester ici, chez nous au moins", a-t-elle ajouté.

Glushenko espère maintenant que la paix reviendra dans sa ville en ruines, mais pour les résidents âgés Sergei et Evgenia, la perspective de reconstruire à partir des ruines est intimidante.

"Nous devons sortir d'ici d'une manière ou d'une autre", a déclaré Sergei, assis dans un abri sombre avec une seule lampe de poche.

"Le toit est cassé. Il faut le réparer, mais comment et comment le payer ?... L'hiver arrive bientôt aussi", a déclaré Evgenia.

Le gouverneur de Luhansk, Gaidai, a déclaré que les forces russes pillaient Lysychansk et sa ville jumelle Sievierodonetsk.

"Ils chassent les résidents pro-Ukraine. Ils passent des accords avec des collaborateurs, ils repèrent les appartements où vivaient des militaires, s'y introduisent et prennent des vêtements", a-t-il déclaré.

"Tout est en train d'être détruit. Des collections entières de livres en ukrainien. C'est du déjà vu - 1939 avec l'Allemagne nazie".

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

La Russie affirme qu'elle ne vise pas les civils.

UNE "LONGUE GUERRE" EN PERSPECTIVE

Moscou a intensifié sa rhétorique de guerre avec le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, qui a déclaré que l'Ukraine était devenue un "État terroriste".

Les remarques du président de la chambre basse du parlement suggèrent que la Russie pourrait étendre ses objectifs de guerre déclarés au-delà du Donbas, après avoir abandonné les offensives sur la capitale Kiev et la deuxième plus grande ville Kharkiv face à une résistance féroce au début du conflit.

Autre signe que la Russie se prépare à une longue guerre, la Douma a adopté en première lecture deux projets de loi qui permettraient au gouvernement d'obliger les entreprises à approvisionner l'armée et à faire faire des heures supplémentaires au personnel pour soutenir l'invasion.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré au président Volodymyr Zelenskiy, lors d'un appel téléphonique, qu'il pensait que l'armée ukrainienne pouvait reprendre le territoire récemment capturé par la Russie.

Boris Johnson a informé Zelenskiy des dernières livraisons d'équipements militaires britanniques, dont 10 systèmes d'artillerie automoteurs et des munitions de rôdeurs, qui arriveraient dans les jours et semaines à venir, a déclaré un porte-parole.

L'invasion russe a fait des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et rasé des villes, notamment dans les zones russophones de l'est et du sud-est de l'Ukraine. Elle a également fait grimper les prix mondiaux de l'énergie et des denrées alimentaires et fait craindre une famine dans les pays les plus pauvres, l'Ukraine et la Russie étant toutes deux de grands producteurs de céréales.

Selon des documents officiels, l'Ukraine a demandé à la Turquie de l'aider à enquêter sur trois navires battant pavillon russe dans le cadre des efforts de Kiev pour enquêter sur ce qu'elle considère comme un vol de céréales sur le territoire occupé par la Russie. La Russie nie avoir volé du grain ukrainien.