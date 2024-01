Des commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI) et du Hezbollah libanais sont sur le terrain au Yémen et aident à diriger et à superviser les attaques des Houthis contre les navires de la mer Rouge, ont déclaré à Reuters quatre sources régionales et deux sources iraniennes.

L'Iran, qui a armé, entraîné et financé les Houthis, a intensifié ses livraisons d'armes à la milice dans le sillage de la guerre à Gaza, qui a éclaté après que le Hamas, soutenu par l'Iran, a attaqué Israël le 7 octobre, ont déclaré les quatre sources régionales.

Téhéran a fourni des drones perfectionnés, des missiles de croisière antinavires, des missiles balistiques à frappe de précision et des missiles à moyenne portée aux Houthis, qui ont commencé à prendre pour cible des navires commerciaux en novembre, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, ont indiqué les sources.

Les commandants et les conseillers du CGRI fournissent également leur savoir-faire, des données et des renseignements pour déterminer, parmi les dizaines de navires qui traversent chaque jour la mer Rouge, ceux qui sont destinés à Israël et ceux qui constituent des cibles pour les Houthis, ont indiqué toutes les sources.

Washington a déclaré le mois dernier que l'Iran était profondément impliqué dans la planification des opérations contre la navigation en mer Rouge et que ses renseignements étaient essentiels pour permettre aux Houthis de cibler les navires.

En réponse à une demande de commentaire pour cet article, la Maison Blanche a rappelé ses précédents commentaires publics sur le soutien apporté par l'Iran aux Houthis.

Lors de ses conférences de presse hebdomadaires, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Nasser Kanaani, a nié à plusieurs reprises que Téhéran était impliqué dans les attaques des Houthis en mer Rouge. Le bureau des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le porte-parole des Houthis, Mohammed Abdulsalam, a nié toute implication de l'Iran ou du Hezbollah dans la direction des attaques de la mer Rouge. Un porte-parole du Hezbollah n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les Houthis, qui sont apparus dans les années 1980 en tant que groupe armé en opposition à l'influence religieuse sunnite de l'Arabie saoudite au Yémen, affirment qu'ils soutiennent le Hamas en frappant des navires commerciaux qui, selon eux, sont liés à Israël ou se dirigent vers des ports israéliens.

Leurs attaques ont affecté le transport maritime mondial entre l'Asie et l'Europe par le détroit de Bab al-Mandab, au large du Yémen. Ces attaques ont déclenché des frappes aériennes américaines et britanniques sur des cibles houthies dans le pays, ouvrant ainsi un nouveau théâtre de conflit lié à la guerre de Gaza.

Le conflit de Gaza a également déclenché des affrontements entre Israël et les militants du Hezbollah le long de la frontière libanaise, ainsi que des attaques par des groupes liés à l'Iran contre des cibles américaines en Irak et en Syrie.

"Les gardiens de la révolution ont aidé les Houthis en leur fournissant une formation militaire", a déclaré un responsable iranien à l'agence Reuters. "Un groupe de combattants houthis s'est rendu en Iran le mois dernier et a été formé dans une base des Gardiens de la révolution dans le centre de l'Iran pour se familiariser avec les nouvelles technologies et l'utilisation des missiles.

Cette personne a ajouté que des commandants iraniens s'étaient également rendus au Yémen et avaient mis en place un centre de commandement à Sanaa, la capitale, pour les attaques de la mer Rouge, qui est dirigé par le haut commandant du CGRI responsable du Yémen.

STRATÉGIE RÉGIONALE

Les attaques de la mer Rouge s'inscrivent dans la stratégie iranienne d'expansion et de mobilisation de son réseau régional chiite de milices armées afin de projeter son influence et de montrer sa capacité à menacer la sécurité maritime dans la région et au-delà, ont déclaré deux analystes.

Selon eux, Téhéran veut montrer que la guerre de Gaza pourrait être trop coûteuse pour l'Occident si elle s'éternisait, et qu'elle pourrait avoir des conséquences catastrophiques dans la région si la situation s'aggravait.

"Les Houthis n'agissent pas de manière indépendante", a déclaré Abdulaziz al-Sager, directeur du groupe de réflexion Gulf Research Center, qui a fondé sa conclusion sur une analyse approfondie des capacités du groupe, dont le nombre de combattants est estimé à 20 000.

"Les Houthis, avec leur personnel, leur expertise et leurs capacités, ne sont pas si avancés que cela. Des dizaines de navires traversent Bab al-Mandab chaque jour, les Houthis n'ont pas les moyens, les ressources, les connaissances ou les informations satellitaires pour trouver la cible spécifique et l'attaquer", a-t-il déclaré.

Adrienne Watson, porte-parole de la Maison Blanche chargée de la sécurité nationale, a également déclaré le mois dernier que les renseignements tactiques fournis par l'Iran avaient été essentiels pour permettre aux Houthis de cibler les navires.

Selon deux anciennes sources de l'armée yéménite, des membres du CGRI et du Hezbollah sont clairement présents au Yémen. Ils sont responsables de la supervision des opérations militaires, de l'entraînement et du réassemblage des missiles introduits en contrebande au Yémen sous forme de pièces séparées, ont déclaré les deux personnes.

Abdulghani Al-Iryani, chercheur principal au Centre d'études stratégiques de Sanaa, un groupe de réflexion indépendant, a déclaré : "Il est clair que les Iraniens aident à identifier la cible et la destination. Les Houthis ne disposent d'aucune capacité locale pour le faire".

Une source régionale de haut niveau qui suit l'Iran et qui a parlé sous le couvert de l'anonymat a déclaré : "La décision politique est prise à Téhéran : "La décision politique est prise à Téhéran, la gestion est assurée par le Hezbollah et l'emplacement par les Houthis au Yémen.

ARMES ET CONSEILS

Le porte-parole des Houthis, M. Abdulsalam, a déclaré que l'objectif du groupe était de prendre pour cible les navires israéliens se dirigeant vers Israël sans causer de pertes humaines ou matérielles significatives. Les frappes américaines et britanniques sur le Yémen ne les obligeront pas à faire marche arrière, a-t-il déclaré.

"Nous ne nions pas que nous avons une relation avec l'Iran et que nous avons bénéficié de l'expérience iranienne en matière d'entraînement, de fabrication et de capacités militaires, mais la décision prise par le Yémen est une décision indépendante qui n'a rien à voir avec une autre partie", a-t-il déclaré.

Mais un responsable de la sécurité proche de l'Iran a déclaré : "Les Houthis ont des drones : "Les Houthis disposent de drones, de missiles et de tout ce qui est nécessaire à leur combat contre Israël, mais ils avaient besoin d'être guidés et conseillés sur les routes maritimes et les navires, et c'est l'Iran qui les leur a fournis.

Interrogé sur le type de conseils offerts par Téhéran, il a déclaré qu'ils étaient similaires au rôle consultatif joué par l'Iran en Syrie, allant de la formation à la supervision des opérations en cas de besoin.

"Un groupe de gardes iraniens se trouve actuellement à Sanaa pour aider aux opérations", a déclaré le responsable de la sécurité.

L'Iran a envoyé des centaines de gardiens de la révolution en Syrie, aux côtés de milliers de combattants du Hezbollah, pour aider à former et à organiser les miliciens chiites d'Afghanistan, d'Irak et du Pakistan afin d'empêcher la chute du président Bachar el-Assad lors de l'insurrection menée par les sunnites qui a éclaté en 2011.

Washington et les États arabes du Golfe ont accusé à plusieurs reprises l'Iran d'armer, d'entraîner et de financer les Houthis, qui suivent une ramification de l'islam chiite et sont alignés sur Téhéran dans le cadre de son "axe de résistance" anti-occidental et anti-israélien, aux côtés du Hezbollah libanais et de groupes en Syrie et en Irak.

Bien que l'Iran ait nié avoir joué un rôle direct dans les attaques de la mer Rouge, le guide suprême Ali Khamenei a fait l'éloge des Houthis, dont la secte zaïdite est une ramification du chiisme, en disant qu'il espérait que leurs frappes dureraient "jusqu'à la victoire".

FORMER ET ÉQUIPER

Un responsable de la coalition de groupes pro-iraniens a nié que des commandants du CGRI ou du Hezbollah se trouvaient actuellement sur le terrain au Yémen.

Il a déclaré qu'une équipe d'experts militaires iraniens et du Hezbollah s'était rendue au Yémen au début de la guerre civile pour former, équiper et renforcer les capacités militaires de fabrication des Houthis.

"Ils sont venus aider les Houthis et sont repartis, comme ils l'ont fait avec le Hezbollah et le Hamas", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne fallait pas sous-estimer les capacités militaires des Houthis.

Cette personne a déclaré que les Houthis connaissaient bien le terrain et la mer et qu'ils disposaient déjà des systèmes nécessaires pour attaquer les navires, y compris des équipements de haute précision fournis par l'Iran.

Au cours des années chaotiques qui ont suivi le soulèvement du printemps arabe de 2011 au Yémen, les Houthis ont renforcé leur emprise sur le nord du pays et se sont emparés de la capitale Sanaa en 2014, poussant une coalition dirigée par l'Arabie saoudite à intervenir militairement quelques mois plus tard.

Lorsque le Hamas a attaqué Israël, l'Iran n'a eu d'autre choix que de manifester son soutien au groupe palestinien après des années de rhétorique anti-israélienne, mais il craignait que l'utilisation du Hezbollah ne déclenche des représailles massives de la part d'Israël, selon les analystes.

M. Iryani, du Centre d'études stratégiques de Sanaa, a déclaré qu'une guerre majeure entre Israël et le Hezbollah serait désastreuse pour le Liban et mettrait en péril l'avenir du groupe qui est devenu le plus important de l'"axe de la résistance" de l'Iran.

En revanche, les Houthis se trouvent dans une position stratégique unique qui leur permet d'avoir un impact considérable en perturbant l'activité maritime mondiale avec peu d'efforts.