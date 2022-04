Des commissions scolaires aux maisons d'État, les conservatrices de Moms for Liberty cherchent à accroître leur influence.

Quelques semaines plus tard, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a invité un membre du groupe à se tenir à ses côtés lorsqu'il a signé un projet de loi permettant aux parents d'avoir davantage leur mot à dire sur le matériel pédagogique des écoles publiques.

Il y a un peu plus d'un an, Moms for Liberty s'est formé avec quelques parents mécontents des mandats de masques COVID-19 et des initiatives d'équité fondées sur la race de leurs districts scolaires. Depuis, le groupe a grandi en taille et en influence, attirant l'attention des responsables républicains qui reconnaissent qu'il est devenu un point d'appui pour les questions de guerre culturelle qui rejoignent l'éducation.

Moms for Liberty dit avoir maintenant 80 000 membres dans 34 États, des chiffres que Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante. Ses dirigeants cherchent à dépasser les querelles locales de commissions scolaires et à devenir une force dans des batailles politiques plus importantes.

Dans le même temps, les Républicains semblent essayer d'exploiter l'énergie de ce groupe de base et d'autres groupes similaires pour alimenter l'enthousiasme des électeurs lors des prochaines élections de novembre, lorsque les postes clés de gouverneurs et le contrôle du Congrès seront en jeu.

Un sondage CNN réalisé en février a révélé que 46 % des électeurs, dont environ la moitié des parents d'enfants de moins de 18 ans, ont déclaré que l'éducation serait extrêmement importante pour leur vote au Congrès lors des élections de mi-mandat de cette année. Environ un quart de ces électeurs ont cité le programme et le contenu des cours scolaires comme une préoccupation.

L'ancien fonctionnaire de l'administration Trump, Ian Prior, qui a lancé un groupe distinct de défense des droits des parents en Virginie, affirme que le mouvement pourrait former le "plus grand bloc d'électeurs à enjeu unique" du pays et attirer potentiellement les démocrates et les indépendants.

"Nous considérons qu'il s'agit de la plus grande énergie (chez les républicains) depuis le Tea Party", a déclaré Noah Weinrich, un porte-parole de Heritage Action, la branche politique de la Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur.

Le Tea Party, un mouvement de base né de la crise financière de 2007-2008 et de l'opposition à Obamacare, a contribué à orienter la politique républicaine dans une direction plus populiste lors des midterms de 2010 et au-delà.

Les républicains qui embrassent l'activisme de Moms for Liberty suivent l'exemple de Glenn Youngkin, qui a utilisé les questions d'éducation et de culture pour se propulser vers une victoire éclatante dans la course au poste de gouverneur de Virginie l'année dernière.

DeSantis et d'autres vont plus loin dans l'approche de Youngkin en s'associant à Moms for Liberty sur la politique et en s'affiliant aux objectifs du mouvement. En mars, DeSantis a nommé une membre du groupe, Esther Byrd, au Conseil de l'éducation de Floride.

Le profil du groupe a pris de l'ampleur, tout comme les réactions négatives. Les syndicats d'enseignants, les organisations de conseils scolaires et les démocrates affirment que le mouvement encourage les comportements publics disruptifs, les idéologies anti-gay et trans et les interdictions de livres.

La National Education Association, l'un des principaux syndicats d'enseignants, affirme que le groupe "travaille à imposer un programme dangereux".

Mais certains démocrates préviennent que leur parti ne peut pas se permettre de prendre à la légère la poussée républicaine sur l'éducation, affirmant que les parents restent profondément frustrés à la suite de la pandémie et soutiendront les candidats qu'ils estiment être à leur écoute.

"Notre parti a perdu un soutien important en tant que parti qui se concentre sur les étudiants", a déclaré Shavar Jeffries, président de Democrats for Education Reform, un groupe de défense qui travaille avec les candidats au niveau de l'État et fédéral sur les questions d'éducation.

LOBBYING ET FORUMS DE CANDIDATS

En février, plus de 100 activistes de Moms for Liberty ont fait irruption dans l'assemblée législative de Floride à Tallahassee.

Elles défendaient la mesure donnant aux parents une plus grande influence sur les programmes scolaires, ainsi que ce que les critiques ont surnommé le projet de loi "Don't Say Gay", qui interdit l'instruction en classe des jeunes enfants sur les questions de genre et de sexualité.

Les deux projets de loi ont été adoptés, et DeSantis les a signés en tant que loi.

Le parrain de ce dernier projet de loi, le représentant Joe Harding, a déclaré que les membres de Moms for Liberty ont effectivement averti les législateurs qui s'y opposaient qu'ils seraient "tenus responsables" dans leurs districts.

"Elles ont été un énorme encouragement pour moi", a déclaré Harding, un républicain qui s'est exprimé lors d'un dîner organisé par le groupe.

De l'autre côté de l'allée, cependant, le représentant démocrate Carlos Guillermo Smith a déclaré que le groupe s'est appuyé sur des craintes non fondées de voir les enseignants "préparer" de jeunes enfants pour des abus sexuels et a promu des théories du complot qui n'étaient autrefois qu'à la marge du parti.

"Tous les jours, je suis bombardé d'accusations infondées de pédophilie par des défenseurs du type Moms of Liberty qui disent que je dois rester loin des enfants", a déclaré Smith, qui est homosexuel. "C'est déséquilibré".

En réponse, Tina Descovich, cofondatrice du groupe, a déclaré : "Moms for Liberty est préoccupée par toute personne qui s'oppose à un projet de loi protégeant les enfants... du contenu sexuel."

Les membres de Moms for Liberty ont également fait pression sur les législateurs d'États tels que la Caroline du Sud, le Tennessee, le Wisconsin, New York et l'Ohio. Le groupe dit qu'il prévoit d'engager une série de coordinateurs d'État rémunérés, qui organiseront les chapitres locaux en une force politique plus cohésive et s'engageront auprès des législateurs, ainsi qu'un expert en sensibilisation hispanique.

M. Descovich a déclaré que le groupe soutiendra les candidats aux conseils scolaires locaux cette année, mais pas aux courses d'État et fédérales. Mais il fera pression sur les candidats à tous les niveaux pour qu'ils adoptent ses priorités avant les élections de mi-mandat, a-t-elle déclaré.

Les chapitres locaux ont récemment organisé des événements pour que des candidats républicains tels que Mike Gibbons dans la course au Sénat de l'Ohio et Garrett Soldano dans la course au poste de gouverneur du Michigan s'adressent à leurs membres.

"Les Mama Bears et les Papa Bears sont engagés comme jamais auparavant pour reconquérir nos écoles des bureaucrates avides de pouvoir et de la gauche radicale", a tweeté Soldano après la réunion du 21 mars.

Moms for Liberty a formé trois PAC fédéraux et un PAC de l'État de Floride pour soutenir éventuellement des candidats et des causes. Selon les registres fédéraux et étatiques, les comités n'ont reçu aucune contribution et n'ont effectué aucune dépense. En fin de compte, les PAC "peuvent être un outil dans notre boîte à outils", a déclaré Descovich.

"Nous faisons la différence. Je ne vois pas de fin en vue", a déclaré Alexis Spiegelman, qui a aidé à organiser les efforts législatifs du groupe en Floride. "Vous ne pouvez pas fabriquer ce qui se passe ici".