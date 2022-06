Des conseillers de Trump disent lui avoir dit que les allégations de fraude électorale étaient illégitimes

Le panel de la Chambre des représentants, dirigé par les démocrates, a fait valoir que Trump avait décidé de prétendre que l'élection présidentielle de 2020 lui avait été "volée", même si plusieurs de ses collaborateurs affirmaient que le démocrate Joe Biden avait remporté plus de voix.

"Lui et ses plus proches conseillers savaient que ces affirmations étaient fausses, mais ils ont continué à les colporter quand même, jusqu'aux moments précédant l'attaque du Capitole par une foule de partisans de Trump", a déclaré la représentante démocrate Zoe Lofgren au panel lors de sa deuxième audience.

Dans un témoignage vidéo, l'ancien procureur général de Trump, William Barr, a carrément rejeté les allégations de fraude en les qualifiant de "conneries" et de "trucs de fou".

"S'il croit vraiment à ces trucs, il est devenu détaché de la réalité", a déclaré Barr.

Trump a nié tout acte répréhensible et a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il n'avait pas perdu, rejetant l'enquête du comité restreint comme une chasse aux sorcières politique.

L'audition a été retardée d'environ 45 minutes après que William Stepien, le directeur de campagne de Trump au cours des derniers mois de la course à la Maison Blanche, se soit retiré à la dernière minute, invoquant une urgence familiale alors que sa femme entrait en travail.

La commission a diffusé des séquences vidéo du témoignage de Stepien aux enquêteurs à la place, ainsi que des séquences d'autres proches collaborateurs de Trump - y compris sa fille Ivanka - décrivant les événements du jour de l'élection lorsque Trump s'est entendu dire qu'il était trop tôt pour déclarer la victoire.

"Il devenait clair que la course ne serait pas appelée le soir de l'élection", a déclaré Ivanka Trump.

Stepien a déclaré que sa recommandation était que Trump dise que les votes étaient encore en cours de comptage, qu'il était trop tôt pour appeler l'élection, mais qu'il était fier de la course qu'il avait menée.

Matthew Morgan, avocat en chef de la campagne de Trump, a déclaré dans un témoignage vidéo que toute allégation de fraude ne changerait pas le résultat de l'élection.

AUCUN ARGUMENT LÉGITIME

Le panel tient ces audiences pour discuter des premières conclusions de son enquête de près d'un an sur les événements du 6 janvier, lorsque des milliers de partisans de Trump ont attaqué le Capitole alors que le vice-président Mike Pence et les législateurs se réunissaient pour certifier la victoire de Biden.

"L'équipe juridique de la campagne Trump savait qu'il n'y avait aucun argument légitime de fraude, d'irrégularités ou quoi que ce soit pour renverser l'élection", a déclaré la représentante républicaine Liz Cheney, vice-présidente du panel.

La séance de lundi faisait suite à une audience spectaculaire, jeudi soir, présentant des témoignages montrant que les proches alliés de Trump - même Ivanka - ont rejeté ses fausses allégations de fraude électorale. Près de 20 millions d'Américains ont regardé cette audience inhabituelle diffusée aux heures de grande écoute de la télévision.

Trump a nié tout acte répréhensible et lui et ses partisans rejettent la commission spéciale dirigée par les démocrates comme une chasse aux sorcières politique. Les démocrates parlent d'une enquête nécessaire sur un événement terrible et mortel et affirment que la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, voulait une commission indépendante bipartisane mais que les républicains ont refusé.

Chris Stirewalt, ancien rédacteur politique de Fox News, a décrit l'annonce précoce de la chaîne selon laquelle Trump avait perdu l'État pivot de l'Arizona, ce qui, selon les témoins, a provoqué la colère de l'équipe de Trump.

Les témoins prévus pour témoigner dans la salle d'audience plus tard dans la journée de lundi comprennent l'avocat républicain conservateur chargé des élections, Ben Ginsberg, Byung J. "BJay" Pak, qui a démissionné de son poste de procureur des États-Unis à Atlanta lorsque le camp de Trump a remis en question les résultats des élections en Géorgie, et Al Schmidt, le seul républicain du conseil électoral de Philadelphie qui est devenu la cible d'attaques après avoir défendu l'intégrité du vote de 2020.

La Géorgie et la Pennsylvanie font partie des États qui ont soutenu Trump lors de l'élection de 2016, mais qui ont opté pour Biden en 2020. Ils ont été au centre des affirmations infondées de fraude électorale.

Quatre personnes sont mortes le jour de l'attaque, l'une mortellement abattue par la police et les autres de causes naturelles. Quelque 140 policiers ont été blessés, et l'un d'entre eux est décédé le lendemain. Quatre officiers sont ensuite morts par suicide.

Près de 850 personnes ont été arrêtées pour des crimes liés à l'émeute, dont plus de 250 accusées d'agression ou d'entrave au maintien de l'ordre.