Lorsque les hommes armés du Hamas ont fait irruption dans la maison de campagne où Danielle Alony passait un week-end de vacances avec sa fille Emilia, ils l'ont serrée contre eux et lui ont dit : "Je suis désolée, mon amour : "Je suis désolée, mon amour. Nous allons mourir."

Mais elles ont fini par être entraînées à Gaza après que Mme Alony a persuadé sa sœur, chez qui elle logeait, qu'il valait mieux sortir et risquer de se faire tirer dessus plutôt que de succomber à la fumée et aux flammes.

Se retrouvant parmi les quelque 240 personnes enlevées par le groupe islamiste palestinien lors de la tuerie transfrontalière du 7 octobre qui a déclenché la guerre, les femmes et leurs trois enfants ont été libérés lors d'une libération partielle d'otages sept longues semaines plus tard.

Interviewée sur la chaîne de télévision israélienne Channel 13, Alony a décrit cette épreuve comme un test suprême de parentalité. Séparées de sa sœur et de ses nièces, Emelia et elle ont été conduites devant des foules palestiniennes en liesse et dans un tunnel du Hamas où se trouvaient des cellules de détention fermées par des barreaux de fer.

"Ma chérie, fais ce qu'ils te disent. Reste à côté de moi", se souvient Alony en disant à sa fille stupéfaite.

Pendant les trois jours passés sous terre avec un groupe d'otages, Mme Alony dit avoir été prise d'une crise de panique. Les autres captifs ont jugé nécessaire d'empêcher Emelia de voir cela et l'ont emmenée à l'écart. Par la suite, Alony a décidé que de tels épisodes ne se reproduiraient plus.

"Elle a puisé toute sa force en moi", dit-elle. "Un enfant ne doit pas être déprimé. Un enfant ne doit pas être désespéré".

Elle, Emelia et quelques otages ont été déplacés entre deux refuges, où ils étaient surveillés par des gardes armés 24 heures sur 24 et où ils devaient obtenir une autorisation pour chaque fonction, comme aller aux toilettes.

"Il était interdit de parler - seulement des chuchotements", raconte Alony. "La question de savoir comment un adulte a pu passer à travers cela est en soi une question. Mais comment passer 10 ou 12 heures d'éveil avec un enfant ? C'est tout à fait différent.

Emelia et elle ont fabriqué des tentes avec leurs matelas et ont joué au ballon avec un jouet laissé dans leur chambre par les enfants du propriétaire. Une autre femme détenue sur place a raconté leur enlèvement comme un conte folklorique, que la jeune fille a pris plaisir à entendre encore et encore.

Parfois, Emelia reprochait à sa mère d'être responsable de leur captivité.

Alony se souvient avoir embrassé les mains de la fillette et lui avoir répondu : "C'est vrai. C'est ma faute. Mais vous verrez que chaque jour que nous passons ici nous rapproche de notre départ. Pour chaque jour passé ici, vous pourrez choisir un cadeau".

Lorsque sa fille remarque qu'elle est abattue, Alony dédramatise en disant : "Maman est un peu triste. Et cela passera".

C'est le fait de s'occuper d'Emelia qui a permis à Alony de continuer à vivre, dit-elle. Pourtant, l'ennui et l'inactivité étaient si pesants qu'Alony encourageait Emelia à dormir aussi pendant la journée.

Alors, dit Alony, "je pleurais. J'avais envie de me frapper la tête contre le mur, de prendre un somnifère et de ne pas me réveiller. Je pensais que nous ne pourrions pas sortir".

Le bruit de l'assaut militaire israélien sur Gaza est parvenu jusqu'à eux, rassurant Alony sur le fait qu'ils finiraient par être secourus : "Mais le temps - le temps est quelque chose de très, très important.

Bien que libre aujourd'hui, Emelia porte encore la marque de la captivité. Selon Alony, la fillette grimace et se bouche les oreilles à chaque bruit fort, joue à faire semblant de se défendre et, lorsqu'elle visite un nouvel endroit, elle demande : "Y a-t-il des gens méchants ici ? "Y a-t-il des gens méchants ici ?"