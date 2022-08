Des coups de couteau mortels soulignent la violence contre les femmes en Égypte

L'affaire la plus médiatisée a été le meurtre, fin juin, d'une étudiante de 21 ans, Nayera Ashraf, poignardée à 19 reprises devant les portes d'une université à Mansoura, au nord du Caire. Il est apparu que l'homme condamné pour son meurtre, Mohamed Adel, la harcelait depuis près d'un an après qu'elle ait rejeté sa demande en mariage.

Sa mort a fait l'objet d'une couverture médiatique dans tout le Moyen-Orient, et a attiré l'attention sur d'autres crimes violents contre les femmes en Égypte. La réaction s'est également appuyée sur une campagne contre les abus sexuels au sein de l'élite égyptienne en 2020, en partie inspirée par le mouvement international "#MeToo".

Les activistes affirment qu'il est difficile de mesurer l'ampleur de la violence sexiste en Égypte, où les pratiques culturelles ont souvent empêché les femmes maltraitées de se manifester. On pense que la plupart des cas ne sont pas signalés.

Une étude de la Fondation Edraak pour le développement et l'égalité (EFDE), une organisation non gouvernementale égyptienne, a enregistré 813 crimes de violence contre les femmes et les filles mentionnés dans les rapports des médias et les déclarations du procureur général en 2021, contre 415 en 2020.

Les victimes et les avocats affirment que ceux qui ont demandé de l'aide aux autorités ne l'ont pas toujours reçue.

Khaled Abdel Rahman, un avocat de la famille d'Ashraf, a déclaré à Reuters qu'Adel l'avait traquée, intimidée publiquement, créé de faux comptes de médias sociaux en utilisant des photos de son visage montées sur des images pornographiques et lui avait envoyé des menaces de mort par SMS.

Mais il a déclaré que lorsque Ashraf a déposé deux ordonnances restrictives et signalé les menaces à l'unité de police chargée de la cybercriminalité, l'affaire a été négligée.

"Si ces rapports de police avaient fait l'objet de procédures légales appropriées et que des mesures avaient été prises contre la personne accusée, Nayera n'aurait pas été tuée", a-t-il déclaré.

Une source judiciaire familière de l'enquête qui a demandé à rester anonyme a déclaré que dans le cas d'Ashraf, il était "très difficile" de prouver que les faux comptes appartenaient à l'accusé et que les enquêtes prennent du temps.

Interrogé sur ce que les critiques décrivent comme une négligence dans l'utilisation des lois qui pourraient protéger les femmes, le bureau du procureur a renvoyé à ses déclarations publiques.

Dans une déclaration publiée avant le procès d'Adel, le ministère public a déclaré qu'il confirmait sa "réponse ferme envers toutes les formes de crimes de violence et d'agression, en particulier ceux contre les femmes et les jeunes". Le ministère de l'intérieur n'a pas répondu à une demande de commentaire.

DEUXIÈME COUP DE COUTEAU

Moins de deux mois après le meurtre de Nayera Ashraf, une autre étudiante universitaire, Salma Bahgat, 20 ans, a été mortellement poignardée à au moins 15 reprises à Zagazig, entre le Caire et Mansoura. Un camarade étudiant a été accusé de l'avoir tuée après qu'elle ait rejeté sa demande en mariage.

Le procès pénal du suspect doit commencer début septembre.

Au milieu du tollé public, un tribunal de Mansoura a déclaré le meurtrier d'Ashraf, Adel, coupable de meurtre avec préméditation quelques jours après le crime. Sa condamnation à mort a été confirmée par un autre tribunal en juillet.

Lobna Darwish, spécialiste des questions de genre à l'ONG Egyptian Initiative for Personal Rights, a déclaré que l'État essayait de montrer l'exemple en infligeant des peines sévères dans des affaires qui ont ému l'opinion publique.

"Mais nous ignorons les causes profondes de la violence à l'égard des femmes et l'ampleur de la violence qui se produit dans les foyers et à l'extérieur", a-t-elle déclaré.

Le tribunal qui a condamné Adel a demandé au Parlement de modifier la loi pour permettre que son exécution soit diffusée à la télévision.

L'un des problèmes est l'absence d'une loi criminalisant la violence à l'égard des femmes qui pourrait prévenir les crimes avant qu'ils ne se produisent, a déclaré Entessar El Saeed, avocat et directeur de la Fondation du Caire pour le développement et le droit, un groupe indépendant de la société civile.

La pression sociale contre les femmes qui signalent les crimes reste également un obstacle, a déclaré El Saeed.

Une telle pression était évidente dans le cas de Mary Magdy, une femme de 35 ans qui a dénoncé son mari à la police pour quatre incidents d'agression violente.

Bien qu'il ait été convoqué pour être interrogé, aucune action en justice n'a d'abord été engagée suite à ses allégations, et la police et les procureurs ont seulement proposé une réconciliation entre époux, a déclaré Magdy à Reuters.

Des proches l'ont poussée à retirer ses plaintes, mais au début de cette année, elle a divulgué des images de surveillance de l'un des passages à tabac, et le procureur a réagi.

Son mari a été arrêté dans la semaine et condamné à un an de prison.

Cependant, Magdy a déclaré qu'elle craignait toujours pour sa vie et celle de ses filles une fois qu'il serait libéré. "J'ai besoin de sécurité", a déclaré Magdy à Reuters. "L'idée qu'il soit libéré me terrorise".

En tant que membre de la minorité chrétienne copte d'Égypte, elle ne peut obtenir le divorce.

"Il n'existe aucune voie légale qui la protège", a déclaré Saeed Fayez, son avocat.