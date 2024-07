Le ministère de l'Intérieur du Niger a déclaré avoir ordonné aux unités de recherche d'être en alerte après que des détenus se soient échappés jeudi de la prison de haute sécurité de Koutoukale, qui compte parmi ses détenus des militants islamistes.

Le communiqué du ministère ne précise pas combien de prisonniers se sont évadés de Koutoukale, située à 50 km au nord-ouest de la capitale Niamey, ni comment ils l'ont fait. En 2016 et 2019, des tentatives d'évasion ont été repoussées.

Les détenus de la prison comprennent des prisonniers du conflit du pays d'Afrique de l'Ouest avec des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ainsi que des insurgés présumés de Boko Haram.

Les autorités locales ont imposé un couvre-feu pour la nuit dans la commune urbaine de Tillaberi, qui se trouve dans la même région que la prison, mais n'ont pas donné plus de détails.

Le Niger et ses voisins de la région centrale du Sahel sont en première ligne dans la lutte pour contenir la menace djihadiste qui n'a cessé de croître depuis 2012, lorsque des combattants liés à Al-Qaïda se sont emparés pour la première fois de certaines parties du Mali.

Les insurrections ont fait des milliers de morts et plus de trois millions de personnes ont été déplacées, alimentant une grave crise humanitaire dans certains des pays les plus pauvres du monde.