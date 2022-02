Des diplômés de l'EPFZ lancent les modes d'emploi virtuels

Berne (awp/ats) - Fini les modes d'emploi papier fastidieux. Deux jeunes diplômés de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) ont développé des lunettes de réalité augmentée qui fournissent aux utilisateurs des instructions complexes, en les guidant pas à pas.

La start-up Rimon Technologies, créée en 2020 par les fraîchement diplômés David Shapira et Kordian Caplazi, propose des manuels d'utilisation virtuels pour les entreprises industrielles. Des lunettes de réalité augmentée (RA) livrent ainsi aux techniciens et travailleurs de première ligne les informations nécessaires lors de la mise en service de nouveaux équipements ou de réparations.

"La réalité augmentée ne doit pas être confondue avec la réalité virtuelle, qui consiste à s'immerger complètement dans un monde virtuel", explique l'EPFZ. "Les lunettes de réalité augmentée, en revanche, offrent une vue claire de l'environnement réel et le recouvrent d'éléments numériques."

Machine à café

Concrètement, pour les manuels d'utilisation augmentés, les lunettes projettent des vidéos explicatives, des champs de texte interactifs ou même des modèles de machine en 3D dans le champ de vision. C'est une démonstration avec le "Coffee Case", un guide étape par étape pour préparer du café avec une machine de barista, qui achève de convaincre les futurs clients.

Les fondateurs de la start-up ont découvert la technologie RA et ses possibilités d'application dans le cadre d'un cours à option de leurs études de génie mécanique. "J'étais fasciné par la façon dont les lunettes de réalité augmentée pouvaient présenter les informations d'une manière différente", explique M. Shapira, cité dans le communiqué.

Lui et M. Caplazi se sont donc penchés de plus près sur la RA dans leurs thèses de master. Les recherches du second se concentraient sur la manière dont les mouvements des mains et des yeux peuvent être utilisés pour prédire les actions des utilisateurs et les avertir de situations dangereuses.

Formation

Aujourd'hui, une équipe de six personnes travaille à concevoir et perfectionner des manuels d'utilisation RA pour des machines spécifiques. Leur clientèle comprend des secteurs très divers, de la technologie du chauffage à celle de l'énergie en passant par la cuisine ou des sociétés internationales.

Rimon planche actuellement sur un projet dans lequel les lunettes de réalité augmentée sont utilisées à des fins de formation. Les jeunes entrepreneurs prévoient de lancer une plateforme en libre-service qui permettra aux entreprises de créer elles-mêmes des instructions de RA.