Des dizaine de milliers de manifestants en France pour le climat

(Actualisé avec estimation des associations, §3)

PARIS, 8 septembre (Reuters) - Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à des "marches pour le climat" dans les grandes villes de France, un mouvement né sur les réseaux sociaux et relayé par des associations écologistes.

C'est à Paris que le cortège a réuni le plus grand nombre de manifestants, partis du parvis de l'Hôtel de Ville en direction de la place de la République dans une atmosphère bon enfant.

Ils étaient 18.500 dans la capitale selon la préfecture de police et 50.000 selon les associations, qui ont compté environ 100.000 personnes au total dans l'ensemble des défilés.

Les autorités ont dénombré 700 manifestants à Marseille, 3.800 à Strasbourg ou encore 2.500 à Toulouse.

Sur les pancartes, on pouvait lire des slogans appelant à une prise de conscience des enjeux écologiques, comme "il n'y a pas de planète B", "demain se prépare aujourd'hui" ou "make Hulot great again", allusion à l'ex-ministre de la Transition écologique, qui a démissionné la semaine dernière sur un aveu d'impuissance.

Des personnalités politiques se sont jointes aux manifestations, à l'image du chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, à Marseille, et l'ex-ministre socialiste Benoît Hamon, à Paris.

"Etre ici, c'est reprendre le message de Nicolas Hulot quand il est parti. Il faut moins compter sur le gouvernement que sur la force du peuple pour changer le climat", a déclaré Philippe Martin, ministre de l'Ecologie en 2013-2014, présent à Toulouse.

A Strasbourg, la marche a fusionné avec une manifestation organisée pour protester contre le contournement ouest de Strasbourg (COS), un projet autoroutier auquel l'Etat a donné son feu vert le 31 août.

En démissionnant avec fracas, le 28 août, Nicolas Hulot a déploré le manque de soutien dans le monde politique et la société civile.

"Qui serait à la hauteur tout seul, où sont mes troupes, qui ai-je derrière moi ?", a-t-il déclaré sur France Inter lors de son départ surprise.

"Les citoyens qui se mobilisent partout en France et dans le monde ont le pouvoir d'impulser le changement pour l'avenir de nos enfants", a-t-il réagi samedi sur Twitter. "Continuez à faire entendre votre voix !"

Le quotidien Libération publie dans son édition du week-end un manifeste signé par 700 scientifiques français exhortant les dirigeants politiques à en finir avec l'"incantatoire" et à passer de toute urgence à des actes "forts et clairs". (Simon Carraud avec Julie Rimbert à Toulouse, Jean-François Rosnoblet à Marseille et Gilbert Reilhac à Strasbourg, édité par Pierre Sérisier)