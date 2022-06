Des dizaines d'entreprises et de groupes de petites entreprises soutiennent le projet de loi américain visant à freiner l'expansion de la technologie.

La sénatrice américaine démocrate Amy Klobuchar et les législateurs des deux partis ont déclaré la semaine dernière qu'ils disposaient des votes nécessaires au Sénat pour adopter une loi qui empêcherait les plateformes technologiques, dont Apple et Facebook, de favoriser leurs propres entreprises sur leurs plateformes.

Les entreprises qui soutiennent la mesure, dont Yelp, Sonos, DuckDuckGo et Spotify, l'ont qualifiée de "projet de loi modéré et sensé visant carrément les abus bien documentés des très grandes plateformes en ligne".

Parmi les autres signataires figurent l'American Booksellers Association, l'American Independent Business Alliance, l'Institute for Local Self-Reliance et Kelkoo Group.

Les organisations ont exhorté le Sénat à adopter le projet de loi, affirmant qu'il moderniserait les lois antitrust afin que les petites entreprises disposent d'un espace pour faire face à la concurrence.

Mme Klobuchar a déclaré la semaine dernière qu'elle pensait avoir les 60 voix du Sénat nécessaires pour mettre fin au débat et passer à un vote sur l'adoption finale. Il existe un projet de loi similaire à la Chambre.

Le Sénat devrait voter sur le projet de loi cet été, peut-être dès la fin juin, selon deux sources familières avec le sujet. La Chambre devrait ensuite voter sur la version du Sénat, selon les sources.

Amazon.com, la Chambre de commerce et d'autres ont pris pour cible la mesure.

Les géants de la technologie ont déclaré que le projet de loi mettrait en péril des produits de consommation populaires comme Google Maps et Amazon Basics et rendrait plus difficile pour les entreprises de protéger la sécurité et la vie privée de leurs utilisateurs.

Amazon a fustigé le projet de loi en déclarant dans un billet de blog https://www.aboutamazon.com/news/policy-news-views/antitrust-legislation-and-the-unintended-negative-consequences-for-american-consumers-and-small-businesses que le projet de loi "met en péril deux des choses que les consommateurs américains aiment le plus chez Amazon : le vaste choix et les bas prix rendus possibles par l'ouverture de notre magasin à des partenaires de vente tiers, et la promesse d'une livraison rapide et gratuite grâce à Amazon Prime."