Des dizaines de fonctionnaires d'Amérique centrale ajoutés à la liste noire américaine sur la corruption

La liste dite Engel, créée en vertu d'une loi parrainée par le représentant américain de l'époque, Eliot Engel, comprend des personnes du Salvador, du Honduras, du Guatemala et du Nicaragua que Washington accuse de malversations.

Parmi les 60 personnes nommées figurent l'attaché de presse et le conseiller juridique du président salvadorien Nayib Bukele, deux juges de la Cour suprême du Guatemala, un vice-président du congrès hondurien et un certain nombre d'anciens ministres du gouvernement de toute la région.

Les responsables américains considèrent la lutte contre la corruption en Amérique centrale comme l'une des clés pour s'attaquer aux causes profondes de la migration illégale record à la frontière américano-mexicaine, qui pose un problème politique et humanitaire au président Joe Biden.

"Ces individus, par leur corruption importante, leurs efforts pour faire obstacle aux enquêtes sur la corruption et leur travail de sape des processus et institutions démocratiques, affaiblissent la capacité des gouvernements de la région à répondre aux besoins de leurs citoyens, contribuant ainsi à la migration irrégulière et à la déstabilisation des sociétés", a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken dans un communiqué.

Les fonctionnaires listés verront leurs visas américains révoqués et ne pourront pas entrer aux États-Unis, a déclaré le département d'État.