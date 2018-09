Des dizaines de morts après le séisme et le tsunami en Indonésie

(Actualisé avec nouveau bilan)

DJAKARTA, 29 septembre (Reuters) - Un tsunami a frappé vendredi la ville de Palu, sur l'île indonésienne des Célèbes, après un violent séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter, ont annoncé les autorités qui déplorent des dizaines de morts.

Une vague a submergé plusieurs bâtiments et au moins 48 personnes ont péri, a annoncé le porte-parole de l'agence chargée des catastrophes naturelles qui dit redouter un bilan beaucoup plus lourd.

"Nous n'avons pas encore reçu d'informations complètes parce que les communications sont coupées. De nombreux corps ont été découverts sur la côte à cause du tsunami mais leur nombre reste inconnu", a déclaré Sutopo Purwo Nugroho.

Une pré-alerte au tsunami lancée par l'agence indonésienne météorologique et géophysique BMKG avait été rapidement levée mais la vague est arrivée plus tard.

Les communications sont rompues avec les villes de Palu et de Donggala, à 80 km de l'épicentre du séisme. L'aéroport de Palu a été fermé, a précisé un porte-parole de la sécurité civile.

Plus de 600.000 personnes vivent à Palu et Donggala.

Peu avant le séisme de 7,5, un premier tremblement de terre d'une magnitude de 6,1 avait fait un mort et au moins dix blessés à Donggala.

L'île des Célèbes (Sulawesi en indonésien) est située à plusieurs centaines de kilomètres au nord-est de l'île touristique de Lombok, où une série de séismes en juillet et en août a fait un demi-millier de morts. (Tabita Diela et Gayatri Suroyo, avec Fransiska Nangoy, Fanny Potkin et Jessica Damiana; Henri-Pierre André, Guy Kerivel et Nicolas Delame pour le service français)