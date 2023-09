Plus de cinq douzaines de militants ont été inculpés de complot illégal visant à empêcher la construction d'un centre de formation de la police d'Atlanta, appelé par dérision "Cop City", qui a été la cible de manifestations parfois violentes au cours des derniers mois.

Un acte d'accusation de 109 pages, prononcé par un grand jury la semaine dernière et rendu public mardi, accuse 61 membres d'un groupe appelé Defend the Atlanta Forest d'occuper illégalement le site boisé de 85 acres (34,4 hectares) où le centre de formation de la sécurité publique d'Atlanta, d'un coût de 90 millions de dollars, est en train d'être construit.

Les prévenus ont été accusés de violation de la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), plus connue sous le nom de loi RICO. Cette loi, promulguée en 1970, a été conçue à l'origine comme un outil amélioré pour lutter contre les activités du crime organisé.

Les infractions présumées incluses dans les actes d'accusation de racket devant la cour d'État comprennent l'intrusion criminelle, le vandalisme, le lancement d'objets, y compris des cocktails Molotov, sur la police, et la publication de menaces sur l'internet.

"Chaque individu inculpé dans cet acte d'accusation a sciemment rejoint la conspiration dans le but d'empêcher la construction du centre de formation", peut-on lire dans l'acte d'accusation.

Ni les membres du groupe ni la police d'Atlanta n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'acte d'accusation décrit les membres comme faisant partie d'une "coalition et entreprise auto-identifiée d'anarchistes militants, d'éco-activistes et d'organisateurs communautaires" basée à Atlanta, qui sont également "anti-police".

Sur son site Internet, le groupe indique que sa mission est de protéger le site de la forêt de South River, qui se trouve dans le comté de DeKalb, non incorporé. Il décrit cette zone comme "le poumon d'Atlanta".

Il vise également à mettre un terme à l'expansion de ce que le site Web appelle une force de police "hyper-militarisée", qu'il relie à une série de meurtres d'hommes noirs non armés perpétrés par la police à travers les États-Unis au cours des dernières années. L'un de ces meurtres, celui de Rayshard Brooks à Atlanta en 2020, a contribué à alimenter les protestations nationales déclenchées par la mort de George Floyd à Minneapolis le mois précédent.

"Le mouvement visant à empêcher le développement de Cop City est une lutte contre des centaines d'années de violence raciale et de destruction écologique", peut-on lire sur le site web.

Le défrichage du site du centre d'entraînement a déjà commencé, mais une pétition a circulé à Atlanta pour demander l'arrêt du projet dans l'attente d'un référendum.

En janvier, un manifestant de 26 ans a été abattu par la police lors d'une opération de nettoyage du site. La police a déclaré que l'homme avait tiré en premier sur les officiers, ce que les militants contestent.