Des dizaines de personnes craignent d'être piégées après une frappe russe sur un immeuble d'habitation en Ukraine

Le chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskiy, Andriy Yermak, a déclaré que l'attaque dans la ville de Chasiv Yar, dans la région de Donetsk, était "une autre attaque terroriste" et que la Russie devrait être désignée comme un État soutenant le terrorisme.

Dimanche, les sauveteurs ont utilisé une grue pour soulever une dalle de béton et leurs mains pour creuser dans les débris, tandis que les habitants hébétés qui ont survécu à l'attaque de samedi soir ont récupéré leurs effets personnels et raconté les histoires de leur fuite miraculeuse.

Une femme a été vue sortant du bâtiment détruit en portant une planche à repasser sous le bras, un parapluie et un sac à provisions en plastique. D'autres se sont contentés de regarder les efforts de sauvetage, craignant le pire alors que les morts étaient retirés.

"Nous avons couru au sous-sol, il y a eu trois impacts, le premier quelque part dans la cuisine", a déclaré une résidente locale qui a donné son nom de Ludmila.

"Le deuxième, je ne m'en souviens même pas, il y a eu des éclairs, nous avons couru vers la deuxième entrée et ensuite directement dans le sous-sol. Nous sommes restés là toute la nuit jusqu'à ce matin". Une autre survivante, qui a donné son nom de Venera, a déclaré qu'elle avait voulu sauver ses deux chatons.

"J'ai été jetée dans la salle de bain, c'était le chaos, j'étais en état de choc, toute couverte de sang", a-t-elle dit en pleurant. "Au moment où j'ai quitté la salle de bain, la pièce était pleine de gravats, trois étages se sont effondrés. Je n'ai jamais retrouvé les chatons sous les décombres."

Le président russe Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine le 24 février, qualifiant cette opération d'"opération militaire spéciale" pour démilitariser l'Ukraine et la débarrasser des nationalistes.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux affirment que la guerre de Poutine est un accaparement impérial du territoire et ont accusé ses forces de crimes de guerre. Moscou nie avoir attaqué des civils.

Le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale a tué des milliers de personnes, laissé des villes et des villages en ruines et vu plus de 5,5 millions d'Ukrainiens fuir leur pays.

COMBAT POUR LE TERRITOIRE

La Russie a abandonné une avancée précoce sur la capitale Kiev face à une résistance féroce soutenue par les armes occidentales.

Sa campagne militaire se concentre désormais sur le sud et la région orientale de Donbas, qui se compose des provinces de Louhansk et de Donetsk. Le Kremlin veut remettre le contrôle de ce cœur industriel aux séparatistes pro-russes qui ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de Kiev.

Les forces russes ont attaqué les positions ukrainiennes près de la ville de Sloviansk à Donetsk mais ont été forcées de se retirer, a déclaré l'armée ukrainienne dimanche.

Le gouverneur de la région de Luhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que les forces russes se rassemblaient près du village de Bilohorivka, à environ 50 km (30 miles) à l'est de Sloviansk.

La Russie "bombarde les localités environnantes, effectue des frappes aériennes, mais elle n'est toujours pas en mesure d'occuper rapidement l'ensemble de la région de Louhansk", a-t-il déclaré sur Telegram.

La Russie a revendiqué le contrôle de l'ensemble de la province de Louhansk le week-end dernier.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient détruit deux hangars près de la ville de Kostyantynivka, à Donetsk, où se trouvaient des obusiers M777 de fabrication américaine, utilisés, selon lui, pour bombarder les zones résidentielles de Donetsk.

Les agences de presse russes ont cité des responsables séparatistes qui ont déclaré dimanche que l'armée ukrainienne avait pilonné Donetsk à l'aide d'une artillerie de 155 mm conforme aux normes de l'OTAN depuis le matin, blessant deux résidents.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des champs de bataille.

Les porte-parole de l'armée ukrainienne n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Dans le sud, les forces ukrainiennes ont tiré des missiles et de l'artillerie sur des positions russes, y compris des dépôts de munitions dans la région de Chornobaivka, a déclaré le commandement militaire ukrainien.

Dimanche, le vice-Premier ministre ukrainien Iryna Vereshchuk a averti les civils de la région de Kherson, occupée par les Russes, d'évacuer d'urgence car les forces armées ukrainiennes y préparaient une contre-attaque, sans donner de délai d'action.

"Je sais avec certitude qu'il ne doit pas y avoir de femmes et d'enfants là-bas, et qu'ils ne doivent pas devenir des boucliers humains", a-t-elle déclaré à la télévision nationale.