Cinquante-huit personnes et 19 entreprises et organisations sont soupçonnées de crimes en rapport avec l'incendie qui a ravagé la tour Grenfell à Londres en 2017, tuant 72 personnes et suscitant un examen de conscience national sur les normes de construction et le traitement des communautés à faibles revenus.

L'incendie de la tour Grenfell a été l'incendie le plus meurtrier dans un immeuble résidentiel en Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les procureurs ont déclaré lors d'une réunion d'information mercredi que les chefs d'inculpation pourraient inclure la faute dans une fonction publique, la fraude et l'homicide involontaire, mais qu'il était peu probable qu'ils soient retenus avant la fin de l'année 2026. Ils n'ont pas nommé les suspects.

Déclenché par un défaut électrique dans un réfrigérateur, l'incendie a ravagé l'immeuble de logements sociaux de 23 étages aux premières heures du 14 juin 2017.

Un système de bardage combustible installé à l'extérieur de la tour a permis aux flammes de se propager de manière incontrôlée, tandis que de nombreuses personnes sont mortes dans leurs appartements parce qu'elles avaient suivi les consignes officielles de ne pas bouger et d'attendre les secours.

La catastrophe a soulevé la question de savoir si la négligence d'une communauté ethniquement mixte, en grande partie à faibles revenus, avait joué un rôle dans le nombre élevé de morts.

Le commissaire adjoint de la police métropolitaine de Londres, Stuart Cundy, a déclaré qu'après la publication du rapport final de l'enquête, la police aurait besoin de 12 à 18 mois pour transmettre les détails de son enquête, qui a déjà coûté plus de 107 millions de livres (136 millions de dollars), aux procureurs afin qu'ils décident des poursuites à engager.

Rosemary Ainslie, responsable des crimes spéciaux au Crown Prosecution Service, a déclaré qu'il s'agissait d'une enquête "immense" et que les procureurs espéraient être en mesure de prendre des "décisions finales d'inculpation" d'ici à la fin de 2026.

En 2019, la première phase de l'enquête publique, qui portait sur les événements de la nuit, a établi que de graves manquements de la part des pompiers avaient coûté la vie à des personnes.

D'autres questions, telles que les défauts de conception et d'entretien et les règles de sécurité, ont été abordées au cours d'une deuxième phase. Un rapport concluant est en cours de finalisation et devrait être publié prochainement.

