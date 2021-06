Des dizaines de sites internet liés à l'Iran bloqués par les USA-source

WASHINGTON/DUBAI, 22 juin (Reuters) - Le département américain de la Justice a bloqué mardi une trentaine de sites internet considérés pour la plupart comme liés à des activités de désinformation de l'Iran, a déclaré une source gouvernementale américaine à Washington.

Des avertissements sont apparus dans la journée sur un certain nombre de sites internet affiliés à l'Iran pour indiquer qu'ils avaient été saisis par le gouvernement américain dans le cadre de mesures légales.

Les agences de presse officielles iraniennes ont rapporté que Washington a pris possession de plusieurs sites internet appartenant à des médias locaux et à des groupes affiliés à Téhéran, comme le mouvement yéménite des Houthis.

Certains sites semblaient par la suite fonctionner à nouveau normalement.

Sur le site internet de Masirah TV, la chaîne de télévision en langue arabe contrôlée par les rebelles Houthis, on pouvait lire: "Le domaine almasirah.net a été saisi par le gouvernement des Etats-Unis en vertu d'un mandat de saisie (...) dans le cadre d'une mesure d'application de la loi" menée par plusieurs agences fédérales américaines, dont le FBI.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du département américain de la Justice qui, d'après deux sources gouvernementales américaines, devrait effectuer une annonce sur le sujet.

L'agence de presse semi-officielle iranienne YJC a dénoncé la mesure américaine comme la preuve que "les appels pour la liberté d'expression sont des mensonges".

Ces avertissements sont apparus quelques jours seulement après l'élection présidentielle en Iran, remportée par l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi, très critique envers l'Occident, et après que les négociations entre puissances mondiales sur l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien ont été ajournées pour consultations.

En octobre dernier, les procureurs américains ont saisi un réseau de domaines en ligne dont ils ont dénoncé l'utilisation par les Gardiens de la révolution iranienne à des fins de désinformation politique à travers le monde.

Le département américain de la Justice avait à l'époque indiqué avoir pris le contrôle de 92 domaines utilisés par les Gardiens de la révolution pour se faire passer pour des organes de presse indépendants et cibler un auditoire aux Etats-Unis, en Europe, au Proche-Orient et en Asie du Sud-Est. (Reportage de Nayera Abdallah, Mark Hosenball et Jonathan Landay à Washington, avec le bureau de Dubaï, rédigé par Lisa Barrington; version française Jean Terzian)