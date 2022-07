Des dizaines de villes chinoises en alerte à la canicule alors que les toits fondent et que les routes se déforment.

À 11 heures (0300 GMT) mardi, 68 villes - dont Shanghai et la ville voisine de Nanjing - avaient émis des alertes rouges, le niveau le plus élevé du système d'alerte à la canicule à trois niveaux, prévoyant des températures supérieures à 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) au cours des prochaines 24 heures.

Shanghai, qui lutte toujours contre des épidémies sporadiques de COVID-19, a averti ses 25 millions d'habitants de se préparer à un temps chaud cette semaine. Depuis le début de la tenue des registres en 1873, Shanghai n'a connu que 15 jours avec des températures supérieures à 40 degrés Celsius.

Une photo largement partagée sur les médias sociaux montrait un testeur de COVID en combinaison de protection intégrale, serrant dans ses bras un bloc de glace d'un mètre de haut au bord de la route. Dans un parc animalier tentaculaire de Shanghai, le personnel a dû consommer huit tonnes de glace par jour juste pour garder ses animaux au frais.

"Cette année, la chaleur est arrivée un peu plus tôt qu'avant", a déclaré Zhu Daren, une habitante de Shanghai, tandis que son fils de cinq ans jouait à une fontaine d'eau.

"Bien que nous ne soyons qu'en juillet, j'ai l'impression que (le temps chaud) a déjà atteint son point culminant. En gros, il faut allumer la climatisation quand on rentre chez soi et mettre de la crème solaire quand on sort."

TROIS FOURNEAUX

La Chine fait face à un été contrasté cette année, les canicules et les fortes pluies se relayant pour faire des ravages à travers le pays. Les autorités, invoquant le changement climatique, ont mis en garde contre d'éventuelles catastrophes météorologiques à partir de la mi-juillet, traditionnellement la période la plus chaude et la plus humide de l'année.

Dans une ville de la province méridionale de Jiangxi, une section d'une route s'est soulevée d'au moins 15 centimètres à cause de la chaleur, a montré la télévision d'État.

Nanjing, l'une des trois "fournaises" de la Chine, connue pour ses étés torrides, a ouvert ses abris antiaériens souterrains aux résidents depuis dimanche. Ces bunkers datant de la guerre sont équipés du WiFi, de livres, de distributeurs d'eau et même de fours à micro-ondes. La ville a émis une alerte rouge mardi.

À Chongqing, la deuxième "fournaise", le toit d'un de ses musées a littéralement fondu, les tuiles d'un toit traditionnel chinois éclatant à mesure que la chaleur dissolvait le goudron sous-jacent. La ville a déclenché une alerte rouge lundi.

Chongqing a également déployé des camions de pulvérisation d'eau sanitaire pour maintenir ses routes au frais.

Cette semaine, des températures élevées, de l'humidité et des rayons ultraviolets devraient également envelopper la ville centrale de Wuhan, le troisième four.