Des dizaines de pays ont exprimé leur soutien à la conclusion, dans les prochaines semaines, des négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la réduction des subventions à la pêche qui contribuent à la surpêche, selon deux documents publiés vendredi.

Lors d'une réunion de l'OMC en février, les pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la deuxième partie d'un accord international de l'OMC visant à réduire les milliards de dollars de subventions gouvernementales qui, selon les critiques, encouragent les flottes de pêche industrielle à vider les océans de la planète.

Un premier volet a été adopté en 2022 et entrera en vigueur si un nombre suffisant de pays le ratifie. Toutefois, il est permis de penser que cet accord n'a pas résolu certaines des questions les plus épineuses concernant les subventions, notamment celles qui contribuent à la surcapacité et à la surexploitation des ressources halieutiques.

Les documents de l'OMC montrent qu'une large coalition de plus de 40 pays, dont la Chine, qui subventionne le plus, les États-Unis et des pays insulaires pratiquant la pêche, comme l'île Maurice et Vanuatu, cherchent à conclure les négociations d'ici à la réunion de l'OMC qui se tiendra à Genève les 22 et 23 juillet.

"Nous encourageons tous les membres à s'engager de manière constructive afin de mener à bien les négociations sans délai", indique l'un des documents.

Le président des négociations, l'ambassadeur d'Islande Einar Gunnarsson, prévoit de consulter les membres de l'OMC dans les prochains jours au sujet du nouveau calendrier en vue de publier un projet d'accord révisé d'ici le 11 juillet, selon une source commerciale basée à Genève. (Reportage d'Emma Farge, édition de Frances Kerry)