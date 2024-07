Une planification inadéquate et l'absence d'une évaluation correcte des risques ont entravé les efforts de la Public Service Commission pour aider l'État de New York à atteindre ses objectifs en matière d'énergie propre, selon un audit publié par le bureau du contrôleur de l'État, Thomas DiNapoli.

La Public Service Commission (PSC) et la New York State Energy Research and Development Authority, chargées de mettre en œuvre les dispositions de la Climate Leadership and Community Protection Act, ont pris des mesures considérables, mais doivent agir plus fermement pour atteindre les objectifs de l'État en matière d'énergie propre, selon le rapport.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

La loi sur le climat vise à ce que toute l'électricité de l'État provienne de sources propres d'ici à 2040, dont 70 % d'énergies renouvelables d'ici à 2030. En outre, la PSC est tenue d'établir un programme d'énergie renouvelable et de le réexaminer tous les deux ans.

CONTEXTE

Selon le rapport, la PSC a utilisé des données obsolètes et souvent des calculs incorrects à des fins de planification, n'a pas pris en compte les risques potentiels et n'a pas élaboré de plan de secours si les objectifs n'étaient pas atteints dans les délais prescrits.

Les annulations de projets d'énergie renouvelable ont également ralenti les progrès, selon le rapport, qui ajoute qu'en avril de l'année dernière, 28 des 230 projets d'énergie renouvelable à grande échelle avaient été annulés entre 2005 et 2023.

Le PSC n'a pas non plus estimé raisonnablement les coûts de la transition vers les énergies renouvelables ni identifié d'autres sources de financement, selon le rapport.

La PSC a contesté certaines des principales conclusions de l'audit, notamment le fait qu'elle ait utilisé des données obsolètes ou qu'elle ait fait des erreurs de calcul dans sa planification.

CITATION CLÉ

"New York avance dans la bonne direction pour passer aux énergies renouvelables, mais nous avons constaté qu'une meilleure planification, un meilleur suivi des progrès et une évaluation opportune des risques par la PSC sont nécessaires pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière d'énergie propre", a déclaré M. DiNapoli. (Reportage de Tanay Dhumal à Bengaluru)