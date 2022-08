Des doses de vaccin contre Ebola arrivent dans l'est du Congo après la confirmation d'un nouveau cas

Le dernier cas confirmé a été génétiquement lié à une flambée de 2018-2020 dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, qui a fait près de 2 300 morts.

Six personnes ont été tuées dans une autre flambée de cette même épidémie l'année dernière.

Les piqûres sont arrivées à Beni mardi et la vaccination doit commencer "très prochainement", a indiqué l'OMS Congo sur Twitter, sans fournir de chronologie ni préciser la provenance des piqûres.

Un porte-parole de l'OMS n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les denses forêts tropicales du Congo constituent un réservoir naturel pour le virus Ebola, qui provoque de la fièvre, des courbatures et des diarrhées, et peut s'attarder dans l'organisme des survivants pour refaire surface des années plus tard.

Le vaste pays d'Afrique centrale a enregistré 14 épidémies depuis 1976. L'épidémie de 2018-2020 dans l'est a été la plus importante du Congo et la deuxième plus importante jamais enregistrée, avec près de 3 500 cas au total.

L'épidémie la plus récente a eu lieu dans la province de l'Équateur, au nord-ouest du Congo, et a été déclarée terminée en juillet après cinq décès.