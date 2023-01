Des efforts sont en cours pour renflouer un navire bloqué dans le canal de Suez, selon les autorités.

Le M/V Glory s'est échoué alors qu'il rejoignait le convoi en direction du sud transitant par le canal et des remorqueurs tentent de renflouer le navire, a déclaré Osama Rabie à Al-Arabiya.

Le navire est un vraquier battant pavillon des îles Marshall, selon les données des trackers VesselFinder et MarineTraffic.

Il a quitté le port ukrainien de Chornomorsk le 25 décembre à destination de la Chine avec 65 970 tonnes métriques de maïs, selon le Centre de coordination conjoint (JCC) basé à Istanbul qui supervise les exportations de céréales ukrainiennes.

Le JCC, qui comprend des représentants des Nations Unies, de la Turquie, de l'Ukraine et de la Russie, a déclaré que le navire avait été autorisé à poursuivre son voyage depuis Istanbul après une inspection le 3 janvier.

Le canal de Suez est l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde et la route maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie.